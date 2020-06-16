Афроамериканец спас белого мужчину от разъяренной толпы в Лондоне

ЛОНДОН. CNN - КАЗИНФОРМ – Афроамериканец спас белого мужчину от разъяренной толпы демонстрантов в Лондоне. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Фото самоотверженного поступка Патрика Хатчинсона распространилось по всему миру. В воскресенье Хатчинсон сказал CNN, что это был первый протест Black Lives Matter, в котором он принял участие.

Напомним, протестующие в Лондоне и во всем мире вышли на улицы, призывая к реформе полиции после смерти афроамериканцев от рук стражей порядка. К числу этих смертей относятся гибель Джорджа Флойда в Миннеаполисе и Рейшард Брукс в Атланте.

Хатчинсон сказал CNN, что в субботу придя на митинг, он увидел лежащего на лестнице белого мужчину, который пытался защититься от многочисленных ударов разъяренных протестантов. Хатчинсон вспоминает, что в тот момент он не думал о том, является ли этот человек противником протеста или имеет какую-то неприязнь по отношению к афроамериканцам. Хатчинсон и его друзья образовали кольцо вокруг раненого, затем Патрик поднял его на плечи, чтобы отнести в полицейский участок. По словам Хатчинсона, пока они шли, люди продолжали наносить удары белому человеку.

CNN пока не удалось узнать имя мужчины, спасенного Хатчинсоном.

После субботних протестов полицией было арестовано более 100 человек.

По словам Патрика, он вышел на протест, потому что «сейчас вершится история». Он надеется, что человечеству удастся преодолеть расовые барьеры и жить в мире.

«Я хочу равенства для всех. Я отец, дедушка, и желаю, чтобы мои дети, внуки, племянники стали жить в лучшем мире», - сказал Хатчинсон.

«Мир, в котором я живу лучше того, в котором жили мои бабушка и дедушка и мои родители, и мы надеемся, что мы сможем продолжать прогресс, пока у нас не будет полного равенства для всех», - добавил он.

Напомним, 25 мая Джордж Флойд погиб после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Смерть Флойда вызвала массовые протесты не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Германии и других странах мира. В городах США ввели комендантский час после беспорядков. В видео с места задержания отчетливо видно, как сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен давит коленом на горло Флойда в течение почти девять минут. На протяжении всего этого времени задержанный просит отпустить его, так как не может дышать.

Ранее сообщалось, что результаты вскрытия тела Флойда показали, что он скончался от механической асфиксии, которая должна рассматриваться, как насильственная. Также у него имелись заболевания сердца, и помимо этого, жертва употребляла наркотические средства незадолго до смерти.

Обвинения были предъявлены четырем бывшим полицейским: Дереку Шовену, Томасу Лейну, То Тао и Джей-Александру Куэнгу.