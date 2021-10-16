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    00:26, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Африканских страусов выращивает жамбылский фермер

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Разведением страусов занимается предприниматель из Жамбылского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в региональной службе коммуникаций, Абдрахим Куанышбаев начал заниматься страусоводством четыре года назад.

    Изучив тонкости содержания этих экзотических птиц, предприниматель приобрел в Алматы птенцов африканского красношейного страуса месячного возраста.

    «Страусы из Африки быстро адаптировались к климатическим условиям нашего региона. Они не требуют особого ухода, хорошо переносят и холод, и жару», - отметил предприниматель.

    Страусов содержат в специальном вольере, их рост достигает около 2,5 метра. Самцы весят 120 килограммов, самки - около 100. Особенность гигантской птицы в том, что, помимо очень вкусного мяса, довольно дорого стоят ее кожа и перья. Обувь и различные изделия из кожи, а также сувениры, пользуются высоким спросом.

    «Сейчас птицы несутся через день. А яйцо-то непростое, его вес достигает двух килограммов. Планирую приобрести инкубатор для размножения потомства на заказ. Уход не сложный. При своевременном кормлении одна самка в сезон приносит до 50 - 60 яиц, таким образом, с одной выращенной особи можно получить до двух тонн мяса. За год эта птица может набрать вес до ста килограммов», - говорит Абдрахим Куанышбаев.

    Предприниматель успешно занимается также производством рыбы. Не так давно завершил строительство инкубаторного цеха по разведению рыбы, запустив в водоем 200 тысяч мальков.



    Теги:
    Сельское хозяйство Жамбылская область
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