Африканских страусов выращивает жамбылский фермер

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Разведением страусов занимается предприниматель из Жамбылского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в региональной службе коммуникаций, Абдрахим Куанышбаев начал заниматься страусоводством четыре года назад.

Изучив тонкости содержания этих экзотических птиц, предприниматель приобрел в Алматы птенцов африканского красношейного страуса месячного возраста.

«Страусы из Африки быстро адаптировались к климатическим условиям нашего региона. Они не требуют особого ухода, хорошо переносят и холод, и жару», - отметил предприниматель.

Страусов содержат в специальном вольере, их рост достигает около 2,5 метра. Самцы весят 120 килограммов, самки - около 100. Особенность гигантской птицы в том, что, помимо очень вкусного мяса, довольно дорого стоят ее кожа и перья. Обувь и различные изделия из кожи, а также сувениры, пользуются высоким спросом.

«Сейчас птицы несутся через день. А яйцо-то непростое, его вес достигает двух килограммов. Планирую приобрести инкубатор для размножения потомства на заказ. Уход не сложный. При своевременном кормлении одна самка в сезон приносит до 50 - 60 яиц, таким образом, с одной выращенной особи можно получить до двух тонн мяса. За год эта птица может набрать вес до ста килограммов», - говорит Абдрахим Куанышбаев.

Предприниматель успешно занимается также производством рыбы. Не так давно завершил строительство инкубаторного цеха по разведению рыбы, запустив в водоем 200 тысяч мальков.



