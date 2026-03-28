АФМ выявило схему обмана системы «Е-лицензирование»: в базу за деньги вводили ложные данные

Департаментом АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся вводом в информационную систему «Е-лицензирование» заведомо ложных сведений для последующего получения лицензий.

— По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя в сговоре с сотрудниками КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», через подконтрольные компании предоставляли фиктивные данные о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных инженерно-технических работников. При этом фактическое соответствие установленным требованиям отсутствовало, — рассказали в АФМ.

В результате в обход действующих квалификационных норм более 400 юридических лиц незаконно получили лицензии первой категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

— В ходе обысковых мероприятий изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность. За предоставление подобных «услуг» организаторы получали денежные вознаграждения в размере от двух до пяти миллионов тенге. Следствие продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению, — заключили в АФМ.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщило о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейк с изображением официального представителя, а также фейковый сайт Агентства. Казахстанцев призвали быть осторожнее.