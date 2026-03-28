АФМ выявило схему обмана системы «Е-лицензирование»: в базу за деньги вводили ложные данные
По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя в сговоре с сотрудниками «Управления градостроительного контроля Алматы» предоставляли в государственную систему фиктивные данные, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.
Департаментом АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся вводом в информационную систему «Е-лицензирование» заведомо ложных сведений для последующего получения лицензий.
— По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя в сговоре с сотрудниками КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», через подконтрольные компании предоставляли фиктивные данные о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных инженерно-технических работников. При этом фактическое соответствие установленным требованиям отсутствовало, — рассказали в АФМ.
В результате в обход действующих квалификационных норм более 400 юридических лиц незаконно получили лицензии первой категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
— В ходе обысковых мероприятий изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность. За предоставление подобных «услуг» организаторы получали денежные вознаграждения в размере от двух до пяти миллионов тенге. Следствие продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению, — заключили в АФМ.
