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    11:27, 28 Май 2025 | GMT +5

    АФМ усилит контроль за торговлей культурными ценностями от 1 миллиона тенге

    Операции с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге также будут подлежать финансовому мониторингу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    торговля Казахстан
    Фото: https://primeminister.kz/

    Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

    — Порог операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей, ввоз в Казахстан либо вывоз из Казахстана культурных ценностей, предлагается снизить с 45 миллионов тенге до 1 миллиона тенге, — сказал он.

    Также операции с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, также теперь будут подлежать финансовому мониторингу.

    Напомним, сегодня депутаты Мажилиса в первом чтении рассматривают проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    Теги:
    Культура Закон и право Законопроекты АФМ Мажилис
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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