АФМ усилит контроль за торговлей культурными ценностями от 1 миллиона тенге

Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

— Порог операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей, ввоз в Казахстан либо вывоз из Казахстана культурных ценностей, предлагается снизить с 45 миллионов тенге до 1 миллиона тенге, — сказал он.

Также операции с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, также теперь будут подлежать финансовому мониторингу.

Напомним, сегодня депутаты Мажилиса в первом чтении рассматривают проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».