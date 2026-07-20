Онлайн-казино с участием более 20 тысяч пользователей пресекли в Казахстане

Департаментом АФМ по СКО пресечена деятельность крупного онлайн-казино «Nomad Poker», функционировавшего на территории страны, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино «Nomad Poker», созданного на базе мобильной платформы «Club GG Poker», координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии.

Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан. Незаконная игровая платформа работала в круглосуточном режиме и предоставляла возможность участия в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей.

Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты. В результате в деятельность онлайн-казино вовлечено свыше 20 тысяч пользователей. Кроме того, организаторы выстроили разветвленную систему использования банковских счетов третьих лиц — так называемых дропперов. Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США.

Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге. С санкции суда наложен арест на квартиру в г. Алматы, 3 автомашины, а также денежные средства в сумме 158 млн, размещенные на банковских счетах дропперов. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что дело о двух подпольных онлайн-казино с оборотом более 3 млрд тенге направили в суд в Шымкенте.