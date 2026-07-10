Дело о двух подпольных онлайн-казино с оборотом более 3 млрд тенге направили в суд в Шымкенте

Перед судом предстанут организаторы запрещенных в Казахстане онлайн-казино «Bingo-37» и «Lotoboom». Оборот нелегальных интернет-платформ составил 3,1 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу, уголовное дело по обвинению в организации незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере направлено в суд.

Следствием установлено, что подозреваемые организовали деятельность подпольных онлайн-казино на территории Шымкента с января 2023 года по ноябрь 2025 года. Для приема ставок и выплаты выигрышей они использовали банковские счета, оформленные на имя более 14 дроперов. Через эти счета обналичивался преступный доход от незаконной деятельности онлайн-казино.

— Проведенными экономическими исследованиями установлено, что общий преступный оборот двух онлайн-казино составляет 3,1 млрд тенге. Из них в качестве выигрыша переведено 2,6 млрд тенге. В качестве дохода обналичено 685,7 млн тенге, — сообщили в департаменте АФМ по городу Шымкенту.

По версии следствия, на незаконные доходы подозреваемые приобрели имущество общей стоимостью 213 млн 985 тыс. 634 тенге. С санкции суда на автомобили BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton, Changan X5 Plus и два земельных участка с жилым домом наложен арест.

В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте завершили расследование в отношении организаторов круглосуточного онлайн-покера, привлекавшего игроков из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Оборот нелегальной интернет-площадки превысил 557 млн тенге.