АФМ предлагает ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино

Блогеры продолжают продвигать запрещенные сайты, зарабатывают на этом миллионы, поощряя лудоманию.

— Был случай: блогер Карапайым заработал порядка 15 миллионов тенге за рекламу онлайн-казино и половину проиграл там же. Есть и другие примеры: блогер Никонет получил около 8 миллионов тенге. Были даже девушки, которые рекламировали, и за одну рекламу брали около 400 тысяч тенге. При этом штрафы составляют всего около 100 тысяч тенге, а, если признаешь вину, еще скидку дают в 50%. Соразмерности вообще нет, — сообщил руководитель управления департамента превенции и аналитических разработок АФМ Медет Несипбек в подкасте BIZDIÑ ORTA.

По словам представителя Агентства, административная мера не дает эффекта. Многие блогеры-рецидивисты продолжают нарушать закон, отделываясь символическими штрафами.

— У нас есть пример рэпера Балера (Шынгысхан Копбаев), который только за этот год пять раз привлекался к административной ответственности за рекламу онлайн-казино. Небезызвестный блогер-миллионник Алихан Байзак также был привлечен к административной ответственности. Подобных случаев много, — отметил М.Несипбек.

Сейчас АФМ предлагает ужесточить наказание — ввести уголовную ответственность. Административные штрафы также сохранятся, но должны быть соразмерными: блогер будет полностью лишаться дохода, полученного от рекламы.

— Если сегодня за рекламу можно заработать 2 миллиона тенге и ограничиться только штрафом в 100–200 тысяч тенге, то по новой схеме весь доход должен возвращаться государству. Мы уже направили в Министерство юстиции свои предложения. Законодательный процесс очень долгий, мы первый шаг сделали, — подчеркнул представитель АФМ.

Медет Несипбек также рассказал о дополнительных условиях, при которых может наступать уголовная ответственность. По его словам, одним из критериев станет порог дохода.

— Если блогер заработал больше, чем будет предусмотрено в уголовном законодательстве, допустим, свыше 20 миллионов тенге, то уже наступает уголовная ответственность. Также будет учтен ущерб, который, к примеру, понес тот или иной гражданин, проигравший на ставках условно 10 миллионов тенге. Он пошел на призыв блогера, проиграл, написал заявление, что понес ущерб и просит привлечь блогера. В этом случае тоже будет рассматриваться вопрос об уголовной ответственности, — пояснил он.

И третий случай — это тяжкие последствия: смерть, самоубийство, увечья. В таких ситуациях также предложено предусмотреть уголовную ответственность. На сегодня в числе привлеченных к административной ответственности уже 16 блогеров. В Агентстве уверены: только жёсткие меры смогут остановить поток рекламы онлайн-казино в интернете.

При этом в АФМ подчёркивают, что не только наказание, но и превентивные меры должны сыграть роль.

— Мы призывали блогеров, чтобы они несли общественную ответственность перед своими подписчиками. В США, например, для публичной личности нет ничего страшнее, чем утеря общественного доверия. Если он его теряет, с ним сразу разрываются все контракты, ему легче отсидеть в тюрьме, чтобы через некоторое время выйти, и продолжать зарабатывать. У нас пока этот механизм слабо работает, хотя мы призываем блогеров, чтобы они не рекламировали онлайн казино, потому что вводят людей в кабалу, повышают лудоманию среди населения, — отметил М. Несипбек.

Подробнее об этом и других актуальных вопросах — в подкасте BIZDIÑ ORTA.