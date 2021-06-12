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АФМ, Минюст и коллегия адвокатов РК объединяют усилия в борьбе с отмыванием денег

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Июня 2021, 21:21
АФМ, Минюст и коллегия адвокатов РК объединяют усилия в борьбе с отмыванием денег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Агентства по финансовому мониторингу состоялась встреча руководителя департамента Агентства Лесбекова Габита с исполняющим обязанности председателя Республиканской коллегии адвокатов Токаевой Асель и руководителем департамента Министерства юстиции РК Тленчиевым Аланом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Основная цель встречи – выработать новые механизмы взаимодействия в преддверии подготовки ко второму раунду Взаимной оценки Казахстана Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), проводимой в 2022 году.

Агентством разрабатываются требования к правилам внутреннего контроля для нефинансового сектора – адвокатов и других независимых специалистов по юридическим вопросам.

При разработке требований проанализован опыт стран-участников ЕАГ, успешно прошедших Взаимную оценку, по имплементации Рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в национальное законодательство.

Данные требования необходимы адвокатам и юридическим специалистам для выявления рисков отмывания доходов при участии в операциях с деньгами и (или) иным имуществом от имени или по поручению клиента, а именно: к упли-продажи недвижимости;

управлении деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; у правлении банковскими счетами/счетами ценных бумаг; а ккумулировании средств для создания, обеспечения, функционирования компании; с оздании, купли-продажи, функционировании юр. лица или управления им.

Таким образом, сторонами достигнуто соглашение о дальнейших совместных мерах и обмене информацией для минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.

Напомним, что ранее агентством была организована встреча с представителями госорганов-регуляторов по взаимодействию с субъектами финансового мониторинга в рамках запланированной серии мероприятий по подготовке к взаимной оценке Казахстана.


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