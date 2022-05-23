23 Мая 2022 15:14

Афганские телеведущие одели маски в поддержку коллег-женщин

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – После того, как движение «Талибан» (запрещено в РК и ряде других стран) издало указ, который обязывает женщин на телевидении закрывать лица, ведущие афганского телеканала TOLOnews в знак солидарности с коллегами-женщинами вышли в эфир в масках, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сам афганский телеканал.

Ранее Министерство порока и добродетели Афганистана издало указ об обязательном ношении женщинами в эфире на телевидении хиджаба, одновременно требуя прикрывать нижнюю часть лица, или одевать никаб.

Окончательным сроком исполнения указа было названо утро воскресенья, 22 мая.

Новые правила распространяются на все средства массовой информации, являются «окончательными и не подлежат обсуждению».

Между тем, на телеканале TOLOnews заявили, что в недавнем указе руководства «Исламского Эмирата» о ношении хиджаба нет четких указаний относительно закрытия лиц женщин-ведущих в телепрограммах.

«Нам сказали выполнить это решение к заявленному сроку, и сегодня мы это сделали. Но наши аргументы двояки: во-первых, в недавнем указе руководства «Исламского Эмирата» о ношении хиджаба не было четкого указания на то, что женщины-ведущие должны прикрывать свои лица в телепрограммах. Во-вторых, образы женщин-ведущих на телевидении являются виртуальными, а не реальным присутствием женщин, и поэтому TOLOnews придерживается своей позиции в этом вопросе», — заявил Хполвак Сапаи, директор телеканала.

После этого на канал было оказано давление и сообщено, что любая женщина-ведущая, появившаяся на экране с неприкрытым лицом, должна быть переведена на другую работу или просто уволена, передал NationalNews.

Сапаи, заявил, что канал был «вынужден» заставить своих сотрудников выполнять приказ:

«Вчера мне позвонили по телефону и в строгих словах сказали сделать это. Так что мы делаем это не добровольно».

После этого мужчины-телеведущие вышли в масках, чтобы поддержать коллег-женщин.

«Я не могу нормально дышать и говорить — как я смогу запустить программу?» - говорит Хатира Ахмади, ведущая телеканала

«Мы не были готовы морально к тому, что нам будут навязывать такие вещи. Вести трехчасовые программы в маске очень сложно», - делится другая ведущая Соня Ниязи.

В свою очередь, представитель Министерства Мохаммад Мохаджир сказал, что власти ценят то, что СМИ соблюдали дресс-код.

«Мы довольны медиа-каналами, которые хорошо выполнили эту обязанность», - сообщил он в интервью агентству AFP.

Мохаджир также сказал, что власти не возражали против присутствия женщин-ведущих.

«У нас нет намерения удалять их с общественной сцены, оттеснять на второй план или лишать права на работу», — заявил чиновник.

Указ лидера талибов также предписывал властям увольнять женщин-государственных служащих, если они не соблюдают дресс-код.

Мужчины, работающие на государственных должностях, также рискуют быть отстраненными, если их жены или дочери не подчинятся новым требованиям.

После прихода к власти «Исламского Эмирата» нынешнее правительство Афганистана неоднократно вводило ограничения в отношении женщин, в том числе ограничило девочкам обучение в школах, запретило женщинам ходить на работу. Было введено разделение учебных дней для мужчин и женщин в университетах, женщинам были запрещены поездки, а организации, поддерживающие женщин, были распущены.

«Это не наше слово, это приказ Божий. Закрытие лица является частью хиджаба. Но если лицо не закрыто, мы не можем сказать, что это является абсолютным соблюдением хиджаба, как это должно быть для женщин», - объяснил указ об обязательном ношение хиджаба в эфире телеканалов представитель Министерства Акиф Махаджар.





Фото: Twitter TOLONews