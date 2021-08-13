Афганистан: талибы заявили о взятии Кандагара, второго по величине города страны

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) объявили о захвате города Кандагар. Ранее в среду был захвачен стратегически важный город Газни, который находится на главной автомагистрали Кабул-Кандагар, связывающей опорные пункты на юге со столицей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-би-си.

Захват города не подтвержден независимыми источниками, однако в соцсетях появились ролики с бойцами «Талибана» на его улицах.

Захват Кандагара был бы стратегической победой для «Талибана». Наступление исламистов продолжает набирать обороты. Также сегодня бои идут в другом крупном городе, Герате, который уже несколько дней находится на осадном положении.

В среду в Пентагоне заявили, что направляют в аэропорт Кабула военных для обеспечения эвакуации американских граждан. В Госдепе США также сообщили, что страна организует регулярные рейсы в Афганистан с той же целью.

«Этот президент выше всего ставит безопасность американцев, служащих за рубежом», - заявил представитель ведомства Нед Прайс, имея в виду Джо Байдена.

Между тем газета Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне пишет, что в Кабул для обеспечения безопасности посылают «несколько тысяч» военных.

Ранее талибы захватили большую часть города Газни, афганскими силами безопасности контролируется только полицейская база на окраине города.

11 из 34 столиц провинций страны сейчас находится под контролем «Талибана».

Захват новых провинций происходит на фоне постепенного вывода войск США из Афганистана.

Вчера в Кандагаре шли ожесточенные бои, а талибы утверждали, что захватили городскую тюрьму, но подтверждений этому нет.

В южном городе Лашкаргах, столице провинции Гильменд, боевики захватили штаб-квартиру полиции.

По данным ООН, за последний месяц в Афганистане было убито более 1000 мирных жителей.

Временные лагеря были созданы на окраине столицы, те, кому не досталось места в лагерях, спят прямо на улицах или заброшенных домах.

«У нас нет денег, чтобы купить хлеб или лекарства для моего ребенка», - говорит 35-летний уличный торговец, бежавший из города Кундуз после того, как талибы подожгли его дом.

Как стало известно Би-би-си, в среду президент Афганистана сменил главнокомандующего армией. Начальником штаба армии назначен командующий Корпусом специальных операций генерал Хебатулла Ализаи. Он заменил на этом посту генерала Вали Мохаммада Ахмадзая, который занимал эту должность всего с июля этого года

Ахмадзай был отстранен от должности после успешного наступления талибов на столицы провинций.

Буквально на этой неделе тысячи людей из северных провинций стали вынужденными переселенцами, направляясь в Кабул в поисках безопасности.