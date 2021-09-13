Афганистан: талибы объявляют новые правила в системе образования

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Движение «Талибан» вводит новые правила в образовательной системе Афганистана, которые включают в себя разделение по половому признаку и введение дресс-кода, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В воскресенье, 12 сентября руководство движения «Талибан» заявило о новых правилах в системе образования Афганистана. Министр высшего образования недавно сформированного правительства Абдул Баки Хаккани заявил, что женщинам будет разрешено учиться, но не вместе с мужчинами.

«У нас нет проблем с отменой смешанной системы образования, - сказал он. - Люди - мусульмане, и они примут это».

Заявление Хаккани прозвучало после прошедшей в тот же день демонстрации в Кабуле, в ходе которой около трехсот афганок собрались в амфитеатре Кабульского университета, чтобы выразить поддержку гендерной политики «Талибана». Большинство из них были одеты в черные никабы и держали в руках белые флаги талибов.

В конце выступлений участницы акции прошлись по улицам, размахивая плакатами, на которых, в частности, было написано «Женщины, которые покинули Афганистан, не могут представлять нас» и «Мы удовлетворены отношением и поведением моджахедов (Талибана)».





Сменявшие друг друга на трибуне университета ораторы раскритиковали тех афганских женщин, которые в последние дни вышли на улицы в защиту своих прав. Запрет демонстраций, несанкционированных министерством юстиции, они считали адекватной мерой, подчеркивая, что их акция предварительное разрешение получила.

Вместе с тем, сегодня звучат мнения, что новые правила не позволят женщинам получать высшее образование, поскольку в вузах Афганистана нет ресурсов для организации отдельных классов для женщин и мужчин.

На это Хаккани ответил, что учителей-женщин достаточно, и что там, где их нет, будут найдены альтернативы.

«Все зависит от возможностей университета, - сказал он. - Мы также можем использовать учителей-мужчин, чтобы учить из-за занавески или использовать технологии».

Сегодня в начальных и средних классах школ страны девочки и мальчики уже обучаются раздельно.

Новоназначенный министр также пообещал что предметы, преподаваемые в университетах, будут пересмотрены. Он подчеркнул, что талибы хотели бы «создать разумную и исламскую учебную программу, которая соответствовала бы нашим исламским, национальным и историческим ценностям и, с другой стороны, была в состоянии конкурировать с другими странами».

С его слов, высшие учебные заведения Афганистана возобновят свою работу в течение недели, после того как будут решены вопросы, связанные с изменениями в расписании, а также с финансированием вузов.

«В настоящий момент идет обсуждение различных технических аспектов, связанных с возобновлением полноценного функционирования университетов. Главным образом это касается вопросов, связанных с финансированием, а также с изменениями в расписании, поскольку малозначительные предметы должны быть исключены из учебной программы и заменены современными. Все консультации будут завершены не позднее чем через неделю», - передает слова Хаккани афганский телеканал Ariananews.

Визит делегации из Катара

12 сентября в Кабуле состоялась встреча руководства талибов с заместителем премьер-министра и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, сообщает пресс-секретарь нового правительства Афганистана.

«В ходе встречи руководство «Исламского эмирата Афганистан» ( используемое талибами самоназвание ) подчеркнуло важность достигнутого ранее соглашения в Дохе, и назвало его историческим, поблагодарив катарскую сторону», - говорится в заявлении.

Представители «Талибана», и глава катарского внешнеполитического ведомства заявили о важности продолжения дружественных отношений и привлечения международной помощи в Афганистан.

Встречу с главой МИД Катара провели также экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла, входящие в созданный ими Координационный совет по мирному переходу власти.

«Обе стороны высоко оценили сотрудничество двух стран в содействии мирным переговорам», - сообщает официальный Твиттер-аккаунт Хамида Карзая.

ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш соберет в понедельник в Женеве конференцию по оказанию экономической помощи Афганистану. Как ранее объявил заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, ее цель заключается в сборе 606 млн долларов США на помощь народу Афганистана в ближайшие четыре месяца, передает ТАСС.

По оценкам спецкоординатора миссии ООН в стране по гуманитарным вопросам Рамиза Алакбарова, уже к концу сентября в Афганистане могут быть исчерпаны запасы продовольствия.

О том, что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа, если стране не будет срочно оказана помощь, А. Гутерриш за последние недели заявлял неоднократно.

Между тем, под вопросом работа самих представительств ООН в Афганистане. Во время предыдущего пребывания талибов у власти в 1996-2001 годах сотрудникам организации пришлось покинуть страну.

Им пока удается договариваться с «Талибаном», однако сотрудники на местах уже выражали опасения за свою безопасность и сообщали об угрозах в свой адрес. Часть персонала ООН уже вывезена в город Алматы.

Афганские летчики в Узбекистане

В выходные первая группа пилотов военно-воздушных сил Афганистана и их родственников, около месяца находившихся в Узбекистане, вылетела из страны в направлении Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает издание Wall Street Journal.

Операция стала возможной благодаря соглашению, заключенному между Узбекистаном и Соединенными Штатами.

Между тем, «Талибан» ранее обращался к властям Узбекистана с целью выдачи пилотов, а также возвращения 46 самолетов афганской авиации, которые сейчас находятся в аэропорту Термеза.

Общее количество афганских пилотов, членов экипажей с членами их семей, прилетевших в Узбекистан после того, как талибы захватили власть в Кабуле, достигает 585 человек, сообщает издание.

Полиция в Кабуле

В воскресенье «Талибан» заявил о том, что в скором времени охраняющие правопорядок силы талибов в Кабуле будут заменены бывшими сотрудниками правоохранительных органов прежнего правительства, а также другими членами движения, при этом они все будут иметь форму, передает TOLOnews.

«Нынешние силы талибов, не имеющие формы, будут переведены из Кабула на военные посты в провинциях», - подчеркнул Анаамулла Самангани, член комиссии по культуре.

«Полиция и военнослужащие, прошедшие подготовку и получившие навыки в своих конкретных областях, должны вскоре взять на себя обеспечение безопасности Кабула и приступить к своей работе. После этого моджахеды, которые находятся в разных отделениях полиции и не имеют формы, будут размещены в штабах полиции и армейских корпусах (в провинции) «, - сказал Самангани.

Ранее ряд жителей Кабула заявили, что в город следует направить силы в форме для поддержания безопасности и предотвращения преступной деятельности со стороны лиц, прикрывающихся «Талибаном».

По словам горожан, люди привыкли к милиции в форме, и в городе с ними будут чувствовать себя комфортнее. Жители Кабула также заявили, что новые силы должны бороться с преступниками и навести порядок в городе.

Гуманитарная помощь

Объединенные Арабские Эмираты поставляют в Афганистан десятки тонн гуманитарной помощи, передает Euronews. Сегодня страна сталкивается с продолжительной засухой и негативным влиянием пандемии. От недоедания, по данным Всемирной продовольственной программы ООН, страдают 90% населения.

В минувшую субботу два самолета из ОАЭ доставили в Афганистан сухое молоко, растительное масло и лекарства. Глава администрации аэропорта Кабула Абдул Хади Хамдан сообщил, что воздушная гавань полностью восстановит внутреннее и международное авиасообщение в течение нескольких дней.

«Я могу подтвердить, что с 3 сентября власти ОАЭ открыли воздушный коридор для оказания гуманитарной помощи правительству Афганистана. С этого дня и по настоящее время мы обслуживали по 11 рейсов почти ежедневно, и приняли 255 тонн медицинской помощи и продуктов питания для народа Афганистана», - сообщил Ибрагим Моарафи, региональный директор GAAC HOLDING.

Между тем, Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер, посетивший Афганистан, позитивно оценил итоги своих переговоров с представителями «Талибана. Он сообщил, что новые власти Афганистана заверили его в том, что Красный Крест может продолжать гуманитарную работу в стране «как и прежде».

Мавзолей Ахмад Шаха Мосуда

Члены движения «Талибан» восстановили пострадавший из-за действий вандалов мавзолей Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), отца Ахмада Масуда, возглавившего сопротивление талибам в северной провинции Панджшер, передает ТАСС со ссылкой на афганскую газету Herat Times.

По ее данным, радикалы привели в порядок стеклянные и гранитные конструкции сооружения, которое находится на холме в 8 км от города Базарак - административного центра мятежного региона. Кроме того, талибы нашли и наказали виновных, а также усилили охрану вокруг строения в честь национального героя Афганистана.

Ранее местные СМИ проинформировали о серьезных разрушениях в мавзолее и на прилегающей к нему территории в результате действий боевиков «Талибана», осквернивших мемориал.

Признание нового правительства

В МИД Франции заявили, что отказываются признавать правительство талибов в Афганистане.

В субботу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что представители «Талибана» не сдержали свои обещания, данные международному сообществу, поэтому Париж отказывается признавать новое правительство, сформированное талибами.

Такого же мнения придерживается глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда «Талибан» является новым хозяином Афганистана. Меня это вовсе не радует, но мы должны признавать реальность такой, какая она есть. За Чехию я говорю, что ни в коем случае не нужно признавать правительство «Талибана». Тем не менее ясно, что каким-то образом будет необходимо общаться с «Талибаном», - заявил чешский министр.

По его мнению, страны Евросоюза, должны выработать единый подход к «Талибану» в качестве новой власти в Афганистане. Темами общения с движением могли бы быть борьба с нелегальной миграцией и оказание ЕС гуманитарной помощи Афганистану.

Вспышка кори среди афганских беженцев

Более 9 тысяч афганцев, помогавшим западным войскам в Афганистане, застряли на американской базе «Раммштайн» в Германии из-за вспышки кори, передает Deutsche Welle.

«Власти США прекратили полеты после того, как у четырех афганцев, приземлившихся в США, была диагностирована корь. В настоящее время они помещены на карантин», - заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

После этого Центр по контролю за заболеваниями США приостановил все другие полеты с этой авиабазы.

«Афганцы, въезжающие в США, должны быть вакцинированы от кори», - добавила Дж.Псаки.

Официальные лица в Рамштайне обсуждают возможность проведения уколов в Германии до того, как эвакуированные афганские граждане отправятся в США. Как отмечается, они должны были находиться на базе не более десяти дней, однако сейчас нет четкой даты возобновления полетов.

Еще 57 афганским беженцам было отказано во въезде в Великобританию. Британская таможня заявила, что они не соответствуют требованиям для въезда на Британские острова, сославшись на отсутствие у них необходимых документов. «По гуманитарным причинам 57 человек сейчас находятся в Гиссене, недалеко от Франкфурта», - говорится в сообщении представителя министерства социальных дел земли Гессен.