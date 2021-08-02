Афганистан: «Талибан» продолжает наступление на крупные города страны

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Ожесточенные боевые действия идут вокруг трех крупных городов на юге и западе Афганистана на фоне того, как боевики движения «Талибан» стремятся взять над ними контроль, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Сегодня подразделения Афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ) ведут ожесточенные бои в ряде регионов страны. Особенно напряженное противоборство развернулось за контроль над крупными городами Герат, Лашкаргах и Кандагар.

Как отмечается, талибы вошли в центральные кварталы города Герат - третий по величине город Афганистана и центр одноименной провинции, в ответ АНСОБ для подкрепления перебросили в Герат отряды спецназа. Кроме того, в Герат прибыл заместитель министра внутренних дел генерал Абдул Рахман Рахман со спецподразделениями полиции.

По сообщениям МВД Афганистана, афганская армия и силы местного ополчения смогли очистить от талибов ряд кварталов города и вернуть под свой контроль важные транспортные узлы. Как отмечает CNN, талибы сейчас контролируют дорогу, связывающую Герат с аэропортом, в то время как сам аэропорт остается в руках правительства. По данным американской некоммерческой организации Long War Journal, отслеживающей контроль над территорией в Афганистане, «Талибан» сейчас контролирует 13 из 16 районов в провинции Герат.

Также на прошлой неделе талибы обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов здание Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) в Герате, при этом, по меньшей мере, один из сотрудников полиции, охранявших здание, погиб и несколько получили ранения.

После этого представитель «Талибана» Забиулла Муджахид написал в Твиттере, что офис МООНСА в Герате находится в безопасности, и нет причин для беспокойства. По его словам, здание могло попасть под обстрел, так как находилось в эпицентре боя, но как только талибы взяли территорию под свой контроль, они обеспечили безопасность инфраструктуры МООНСА.

Кроме того, тяжелые бои развернулись внутри города Лашкаргах – столицы провинции Гильменд. В субботу повстанцы находились всего в нескольких сотнях метров от офиса губернатора, но были отброшены с наступлением темноты, передает BBC. Со слов заместителя пресс-секретаря Министерства национальной обороны Афганистана Фавада Амана, военно-воздушные силы нанесли удар по позициям талибов в Лашкаргахе, в результате чего 36 боевиков были убиты и 19 ранены.

Лашкаргах расположен на пересечении стратегических маршрутов, в том числе соединяя провинции Кандагар и Герат, а также предоставляя выход к важным сельскохозяйственным районам к югу от города. Между тем, как отмечается, Талибан уже давно присутствует в сельских районах провинции Гильменд.

В провинции Кандагар в воскресенье была приостановлена работа аэропорта после того, как выпущенные талибами ракеты повредили взлетно-посадочную полосу.

По прогнозам депутата провинции Кандагар Гуль Ахмад Камина, ситуация ухудшается с каждым часом, а боевые действия в городе были самыми жестокими за 20 лет. При этом талибы намерены сделать Кандагар своей временной столицей. Если этот город падет, правительство потеряет контроль еще над пятью-шестью провинциями юго-западной части страны.

Сегодня подразделения афганской армии продолжают вести ожесточенные бои в провинциях Нангархар, Пактия, Пактика, Логар, Кандагар, Герат, Фарьяб, Джаузджан, Балх, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа.

Начиная с пятницы в результате череды операций по обеспечению безопасности, проведенных афганскими силами в различных провинциях, по меньшей мере 131 боец ​​талибов был убит и 62 ранены, передает портал Afghanistan Times.

Представитель афганских сил безопасности генерал Аджмал Шинвари заявил, что все войска находятся в состоянии боевой готовности из-за «чрезвычайных ситуаций» в Кандагаре и Герате.