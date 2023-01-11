Афганистан представил первый спорткар собственного производства

11 Января 2023, 12:47

АММАН.КАЗИНФОРМ – Афганистан заявил о создании первого в мире спортивного автомобиля отечественного производства, который способен составить международную конкуренцию. Автомобиль получил название Mada 9 и будет выставлен на выставке в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ToloNews.

Инженер-разработчик и сотрудник компании автомобильного дизайна Entop Мухаммад Риза Ахмади сообщил, что Mada 9 разрабатывалась командой из 30 человек в течение пяти лет в Центре технического и профессионального образования «Наувари» в Афганистане при финансовой поддержке и содействии министерства информационных технологий Афганистана и Инновационного центра Афганистана.

Для создания этого автомобиля Ахмади использовал двигатель от автомобиля «Toyota Corolla», который нужно будет модернизировать, прежде чем его можно будет использовать в гонках. Ахмади надеется, что его изобретение будет представлено на выставке Doha Expo 2023 в Катаре.

Он отметил, что получил много предложений на автомобиль, но автомобиль не продается. По его оценкам, машина способна составить международную конкуренцию.

«Особенность этой машины в том, что она сделана в Афганистане, и в мире не было создано ни одной такой машины. Афганистан был страной, известной войнами, конфликтами и нищетой, но теперь здесь появилось такое средство», - сказал он. – Во-вторых, у нее уникальный дизайн, в-третьих, автомобиль прочный и легкий».

«Интерес к покупке автомобиля был как на национальном, так и на международном уровне, но предложения, которые мы получаем, не являются стандартными. Мы произвели его для конкуренции на международных рынках и надеемся получить соответствующие предложения», - сказал Ахмади.

Директор Афганского центра профессионально-технического образования и инноваций Мавлави Гулам Хайдар Шахамат заявил, что мир был потрясен, узнав, что автомобиль был произведен в Афганистане после того, как его изображения стали вирусными в Интернете.

Автомобиль еще не полностью завершен, и ожидается, что он будет показан во всех провинциях страны. Впервые спорткар был выставлен на обозрение в декабре 2022 года во время первого снегопада. В социальных сетях спортивный автомобиль окрестили «национальным эквивалентом Bugatti».