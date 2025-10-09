РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:38, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Афганистан ограничил доступ к Instagram, Facebook и Snapchat

    В конце сентября в стране также было зафиксировано полное отключение интернета, передает агентство Kazinform. 

    Афганистан ограничил доступ к Instagram, Facebook и Snapchat
    Фото: pixabay.com

    О нынешнем ограничении свидетельствуют данные службы мониторинга интернета NetBlocks.

    — Данные показывают, что социальные медиаплатформы Instagram, Facebook и Snapchat теперь ограничены несколькими провайдерами в Афганистане.  Инцидент последовал за отключением телекоммуникаций на прошлой неделе и является последним в серии мер интернет-цензуры, введенных Талибаном, — говорится в опубликованном на сайте сообщении службы.

    Напомним, 29 сентяря NetBlocks сообщила о полном отключении интернета в Афганистане на фоне мер, принимаемых талибами по «обеспечению соблюдения нравственности».

    В ООН заявили, что после отключения интернета страна практически полностью была отрезан от внешнего мира. В международной организации выразили опасения по поводу того, что отключение электроэнергии может «нанести значительный ущерб афганскому народу, в том числе поставить под угрозу экономическую стабильность и усугубить один из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире».

    Блокировка нарушила работу предприятий и авиасообщение, ограничила доступ к экстренным службам и вызвала опасения по поводу дальнейшей изоляции женщин и девочек.

    На валютном рынке все международные переводы были остановлены. Рейсы в страну и из страны были отменены.

    Однако через 48 часов работа интернета в Афганистане была восстановлена. Власти опровергли сообщения о введении по всей стране запрета на доступ в интернет, заявив, что перебои связаны с износом и заменой старых волоконно-оптических кабелей.

     

    Соцсети Интернет Афганистан Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
