Афганистан ограничил доступ к Instagram, Facebook и Snapchat

О нынешнем ограничении свидетельствуют данные службы мониторинга интернета NetBlocks.

— Данные показывают, что социальные медиаплатформы Instagram, Facebook и Snapchat теперь ограничены несколькими провайдерами в Афганистане. Инцидент последовал за отключением телекоммуникаций на прошлой неделе и является последним в серии мер интернет-цензуры, введенных Талибаном, — говорится в опубликованном на сайте сообщении службы.

⚠️ Confirmed: Metrics show social media platforms Instagram, Facebook and Snapchat are now restricted on multiple providers in #Afghanistan; the incident follows last week’s telecoms blackout and is the latest in a series of internet censorship measures imposed by the Taliban pic.twitter.com/r8uJzyhG8Q — NetBlocks (@netblocks) October 8, 2025

Напомним, 29 сентяря NetBlocks сообщила о полном отключении интернета в Афганистане на фоне мер, принимаемых талибами по «обеспечению соблюдения нравственности».

В ООН заявили, что после отключения интернета страна практически полностью была отрезан от внешнего мира. В международной организации выразили опасения по поводу того, что отключение электроэнергии может «нанести значительный ущерб афганскому народу, в том числе поставить под угрозу экономическую стабильность и усугубить один из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире».

Блокировка нарушила работу предприятий и авиасообщение, ограничила доступ к экстренным службам и вызвала опасения по поводу дальнейшей изоляции женщин и девочек.

На валютном рынке все международные переводы были остановлены. Рейсы в страну и из страны были отменены.

Однако через 48 часов работа интернета в Афганистане была восстановлена. Власти опровергли сообщения о введении по всей стране запрета на доступ в интернет, заявив, что перебои связаны с износом и заменой старых волоконно-оптических кабелей.