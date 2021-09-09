Афганистан: Новое правительство, протесты и выборы

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – После объявления состава нового временного кабинета министров Афганистана его руководство обещает безопасность бывшим чиновникам-афганцам, призывая их вернуться, планирует проведение в стране всеобщих выборов, а также вводит запрет на проведение несогласованных демонстраций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Протесты

С понедельника в некоторых городах Афганистана, в том числе в Кабуле, Герате, Газни и Мазари-Шарифе, проходят акции протеста в поддержку Фронта национального сопротивления в не подчинившейся талибам северной провинции Панджшер, а также против политики Пакистана, имеющего тесные контакты с «Талибаном».

В ответ движение «Талибан» запретило проведение любых демонстраций в стране, в частности акций протеста, без согласования с ним.

«В последние дни в Кабуле и в других провинциях прошли массовые демонстрации, нарушающие безопасность и покой мирных жителей. Все подобные акции должны носить законный характер и согласовываться с министерством юстиции и другими органами», - говорится в заявлении МВД сформированного на днях временного правительства.

В результате во время акции протеста в Кабуле утром 9 сентября была задержана группа журналистов, а их оборудование было конфисковано. Боевики движения «Талибан», численность которых значительно превосходила протестующих, заявили журналистам, что им приказано удалить всех с места событий и что освещение таких протестов отныне в Афганистане недопустимо и считается незаконным, передает Euronews.

Чартерные рейсы

Движение «Талибан» согласилось позволить вылететь чартерными рейсами из аэропорта Кабула 200 американцам и гражданам других стран, оставшимся в Афганистане после завершения военной операции США по эвакуации, передает Reuters.

Отмечается, что пойти на этот шаг талибов убедил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Как ожидается, самолеты покинут аэропорт Кабула уже в четверг.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что радикальное движение не выпускает из Афганистана чартерные авиарейсы, которыми пытается покинуть страну ряд категорий ее граждан.

Вместе с тем, в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США из-за опасений относительно безопасности не будут принимать на своих военных базах чартерные рейсы из Афганистана, если на борту находится большое число неизвестных американской стороне людей, которые не прошли надлежащую проверку.

Временное правительство и выборы

Объявив о составе нового правительства, «Талибан» подвергся критике со стороны иностранных государств и международных институтов.

Так, движение обвиняется в отсутствии в правительстве женщин, а также этнического разнообразия, поскольку большинство действующих министров и их заместителей являются пуштунами – национальным большинство в Афганистане, несмотря на предыдущие обещания «Талибана» создать «инклюзивное» правительство.

Сейчас пуштуны составляют более 90% кабинета министров, при этом хазарейское меньшинство - третья по величине этническая группа Афганистана – осталось без какой-либо роли в правительстве, передает Al Jazeera.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом заявил, что «состав нового правительства не кажется Вашингтону инклюзивным, несмотря на прежние заявления талибов».

«Тот факт, что состав временного кабинета министров, созданного «Талибаном», не включает представителей других групп, указывает на отсутствие стремления Афганистана к международному сотрудничеству», - в свою очередь заявил Хайко Маас.

Элисон Давидян, представляющая «UN Women» в Афганистане - структуру по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин ООН заявила, что исключение женщин из состава правительства Афганистана неприемлемо.

Между тем, на критику об этнической инклюзивной представитель министерства информации и культуры вновь созданного правительства подчеркнул, что для талибов «важнее способности, чем их этническое происхождение».

Руководство «Талибана» также заявило, что планирует проведение в стране всеобщих выборов с участием самых разных слоев местного населения.

Призывы вернуться

Между тем, председатель временного правительства мулла Мохаммад Хасан Ахунд призывает бывших чиновников свергнутого афганского правительства вернуться в страну, передает Al Jazeera.

«Мы призываем бывших чиновников вернуться на родину, чтобы внести свой вклад в обеспечение ее безопасности и благосостояния», - сообщил он.

Также он заявил, что временное правительство Афганистана будет гарантировать безопасность дипломатов, посольств и гуманитарных организаций, подчеркнув, что группа хотела бы установить позитивные и прочные отношения со странами в регионе и за его пределами.

Ахунд также снова пообещал амнистировать всех, кто работал вместе с США и прежней афганской администрацией.

С его слов, новое руководство обеспечит «прочный мир, процветание и развитие», добавив, что «люди не должны пытаться покинуть страну».

«У Исламского Эмирата (используемое талибами самоназвание) нет проблем ни с кем», - подчеркнул Ахунд. - «Все будут участвовать в укреплении системы и Афганистана, и таким образом мы восстановим нашу истерзанную войной страну».

Панджшер

Представитель Фронта национального сопротивления Али Майсам Назари 8 сентября заявил, что укрывшиеся в провинции Панджшер ополченцы контролируют до 65% ее территории, в то время как движению «Талибан» удалось захватить только основную дорогу.

«От 60% до 65% Панджшера находятся под нашим контролем. В Панджшере много дополнительных ущелий, около 15, и все они находятся под нашим контролем», - отметил Назари в интервью CNN, добавив, что «география и топография не позволяют какому-либо захватчику овладеть всем ущельем»

С его слов, ополченцы совершили тактическое отступление от главной дороги и провинциального центра, однако вскоре намереваются их отбить.

Ашраф Гани

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана и покинувший страну Ашраф Гани в своем твиттер-аккаунте 8 сентября опубликовал заявление, в котором извинился перед афганцами. С его слов, он уехал из Кабула, чтобы избежать кровавых уличных боев, а также опроверг обвинения в том, что он вывез крупную сумму денег, принадлежавших афганским гражданам.

Кроме того, политик заявил о готовности к «официальным проверкам и финансовому расследованию под эгидой ООН или любого другого соответствующего независимого органа», чтобы подтвердить правдивость своих слов и финансовую чистоплотность.

Госрезервы Афганистана

Восьмого сентября назначенный талибами на должность министра по делам беженцев Халилуррахман Хаккани заявил о том, что руководство движения обратилось к США с просьбой разморозить 10 млрд долларов США из афганских государственных резервов, находящихся в американских банках. Хаккани также призвал США и ООН исключить имена лидеров «Талибана» из черных списков и восстановить отношения с движением.

В тот же день Вашингтоне члены палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и 16 его однопартийцев-конгрессменов призвали американского министра финансов Джанет Йеллен сохранить введенные Вашингтоном санкции в отношении радикального движения «Талибан».

Члены Палаты представителей подчеркнули «важность сохранения действующего в настоящее время механизма санкций США против «Талибана» и связанных с ним сил».

Права женщин

Заместитель главы комиссии по культуре созданного движением временного правительства Ахмадулла Васик заявил, что афганские женщины не смогут заниматься теми видами спорта, в которых их внешний вид не соответствует нормам шариата.

«Мы живем в эпоху средств массовой информации, когда занимающиеся спортом женщины могут попасть на фотографии и видеозаписи, а затем люди будут это смотреть. Ислам и «Исламский эмират Афганистан» не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься спортом, в котором некоторые части их тела могут быть обнажены», - заявил Васик.

Он также добавил, что ислам позволяет женщинам выходить на улицу по мере необходимости, а спорт «необходимостью не считается».