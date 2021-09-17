Афганистан: Мулла Барадар опроверг сообщения о разногласиях в руководстве «Талибана»

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Афганистана мулла Абдул Гани Барадар опровергнул сообщения о том, что он был ранен в столкновении с конкурирующей фракцией Талибана (запрещено в РК и многих других странах - прим.), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

После того, как мулла Абдул Гани Барадар исчез из поля зрения общественности в последние дни, появились слухи о разногласиях в руководстве «Талибана». В частности, поступали сообщения о ссоре между лидерами Талибана с участием муллы Барадара и соперничающей фракции, лояльной к влиятельной фракции «сети Хаккани».

Причиной конфликта, как ранее отмечалось, стало недовольство муллы Барадара структурой нового правительства, а также из-за имеющихся разногласий по поводу того, кто из талибов должен признать свою победу в Афганистане.

Однако в вышедшем 15 сентября интервью Барадар опроверг сообщения о внутренних распрях. «Нет, это совсем не так. Слава Богу, я здоров и здоров. А что касается СМИ, утверждающих, что у нас есть внутренние разногласия, это тоже неправда»,- ответил Барадар на вопрос, не пострадал ли он.

«Я был за пределами Кабула, и у меня не было доступа к Интернету, чтобы отвергать фальшивые новости», - добавил политик в беседе с журналистом государственного телевидения.

«Слава Богу, среди нас много доброты и милосердия, такого, чего нет даже в семье. Кроме того, в течение многих лет мы страдали и приносили жертвы, чтобы положить конец оккупации. Это ни то, ни другое - ни [борьба] за власть, ни за положение»,- сказал он.

Как известно, Абдул Гани Барадар был первым лидером «Талибана», который напрямую связался с президентом США – это произошло в 2020 году во время телефонного разговора с Дональдом Трампом. Перед этим он же подписал и Дохинское соглашение о выводе американских войск от имени «Талибана».

Неделей ранее в социальных сетях также получили распространение слухи о том, что Барадар мог умереть, после чего пресс-секретарь политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин сообщил о том, что сам мулла Барадар в голосовом сообщении опровергнул все слухи о своей гибели, добавив, что он уехал в командировку.

Международное признание

Руководство «Талибана» призывает международное сообщество признать их временное правительство и разморозить финансовые активы Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью представителя движения Забихулла Муджахид японскому телеканалу NHK.

«Мы хотим построить хорошие отношения с международным сообществом посредством дипломатии. Все, что пойдет на пользу Афганистану, пойдет на пользу и международному сообществу, и стабильность Афганистана важна для всего мира», - приводит его слова телеканал.

Также в среду, 15 сентября, исполняющий обязанности министра внутренних дел Сараджудин Хаккани встретился с заместителем генерального секретаря и главой департамента по вопросам охраны и безопасности ООН Гилем Мишо и спецпредставителем генерального секретаря по Афганистану Деборой Лайонс в Кабуле. Во время встречи он обратился к ООН с просьбой помочь им в признании их правительства, удалении имен лидеров «Талибана» из черного списка и отмене всех других санкций, введенных международным сообществом.

Также представители ООН провели встречу с главой разведки «Талибана» Абдулхаком Васиком, чтобы обсудить обеспечение безопасности сотрудников ООН, угрозы от террористической группировки «Исламское государство» и необходимость достижения гуманитарной помощи афганцам, нуждающимся в ней.

Выпады против движения под видом защиты демократии

Кари Фасихуддин, глава Генштаба во временном правительстве талибов, пообещал преследовать тех, кто защищает демократию в Афганистане и выступает против движения, сообщает информационное агентство Khama Press.

«Талибан» будет подавлять попытки отстаивать достижения страны за последние 20 лет теми, кто выступает против талибов», - заявил Фасихуддин.

«Мы будем пресекать действия тех, кто защищает достижения последних двух десятилетий». «Те, кто защищает демократию в Афганистане и выступает против «Талибана», будут преследоваться», - подчеркнул он.

Как уточняется, Фасихуддин имел в виду отряды сопротивления, которые были созданы в северной провинции Панджшер, не признавшей власть талибов. «Эти люди нарушают безопасность нашей страны и хотят кровопролития», - резюмировал он.

Конфискованные деньги

За последние дни «Талибан» передал центральному банку Афганистана более 12 миллионов долларов США наличными, которые были изъяты из резиденций официальных лиц бывшего правительства, сообщает информационное агентство Khama Press.

В дополнение к наличным 15 сентября талибы также передали центральному банку золотые слитки, которые, как и иностранную валюту, они изъяли из резиденции бывшего вице-президента Амруллы Салеха в провинции Панджшер.

Как отмечается, в общей сложности талибы изъяли чуть более 6 миллионов долларов США и около 17 золотых слитков.

Первое заседание правительства

Движение «Талибан» провело первое заседание сформированного им временного кабинета министров страны.

На совещании под председательством главы временного правительства муллы Мохаммада Хасана Ахунда обсуждалась политическая и экономическая ситуация в стране. Помимо этого, профильным ведомствам было дано распоряжение усилить контроль за безопасностью в Афганистане, особенно в Кабуле.

Вместе с тем участники заседания обратили внимание на необходимость принятия неотложных экономических мер во избежание ухудшения финансового кризиса в стране.

Кроме того, члены правительства талибов подчеркнули важность оказания помощи жителям северной провинции Панджшер, где ранее был организован Фронт национального сопротивления для противостояния «Талибану». Участники заседания приняли решение об отправке в этот регион гуманитарной помощи, а также сняли запрет для представителей СМИ на освещение ситуации в провинции.

МВФ приостанавливает взаимодействие

Международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане, заявил в четверг пресс-секретарь Международного валютного фонда Джерри Райс, сообщает France24.

«Мы готовы работать с международным сообществом, чтобы отстаивать неотложные меры по предотвращению надвигающегося гуманитарного кризиса», - заявил Райс. – «Но МВФ не может возобновить прямое взаимодействие с Афганистаном «до тех пор, пока в международном сообществе не появится ясность в отношении признания правительства».

«Мы глубоко обеспокоены сложной экономической ситуацией в Афганистане и гуманитарной ситуацией в Афганистане, и мы сказали, что в первую очередь следует сосредоточиться на этой гуманитарной ситуации (и) помощи, чтобы помочь афганскому народу (...). Н аше взаимодействие с Афганистаном было приостановлено до тех пор, пока не наступит ясность в международном сообществе по вопросу признания правительства. Программа МВФ там была поставлена на паузу. У страны нет доступа к ресурсам фонда», - сказал на брифинге Райс.