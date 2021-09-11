Афганистан: Казахстан – фактор сбалансированности в дестабилизированном регионе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Используя вывод американских войск из Афганистана, региональные державы продвигают свои пешки и укрепляют свое влияние в Центральной Азии, даже под угрозой возобновления старых конфликтов. Благодаря своему опыту в качестве посредника в сирийском и украинском кризисах, дискретная, но эффективная казахстанская дипломатия могла бы снова утвердиться в качестве стабилизирующего элемента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Larevuedestransitions.fr.

Вот уже более двух недель, как талибы вновь захватили Кабул. Несмотря на интенсивные пропагандистские усилия со стороны мусульманских фундаменталистов, правящих отныне почти на всей территории Афганистана, все признаки, всё еще проявляющиеся в стране, указывают на то, что она день за днём погружается в хаос. Если новые хозяева Кабула обеспечивают некое подобие порядка и безопасности, то государство, в свою очередь, находится в полном разгроме. Государственные служащие не получают зарплату. Жизненно важная инфраструктура часто неисправна, целые провинции лишены электричества. Свирепствуют засуха и голод, угрожая жизням десятков миллионов афганцев, треть из которых сталкивается с проблемой отсутствия продовольственной безопасности. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш официально выразил обеспокоенность возможной «гуманитарной катастрофой» .

Стабилизирующая страна в Центральной Азии в тисках величайшей неопределённости

По мере того как Афганистан погружается в кризис, его соседи пытаются использовать ситуацию в своих интересах. Вывод американских войск представляется региональным державам Центральной Азии исторической возможностью, способной укрепить их геостратегическое положение или даже в корне изменить альянсы и дипломатические первенства. Природа боится пустоты, поэтому Пакистан, Иран, Китай, Россия, Индия и Турция более или менее дискретно интригуют, чтобы извлечь пользу от ухода дяди Сэма из региона – рискуя возродить старые скрытые конфликты, такие как противостояние в горном районе Кашмира двух ядерных держав – Дели и Исламабада. Будучи фактором нестабильности, эта тектоника плит делает хрупким баланс региона, более чем когда-либо находящегося в центре внимания и международных ставок.

В этой большой игре геополитических потрясений одна страна, похоже, хочет ослабить напряженность, в то время как другие, наоборот, раздувают афганский пылающий костёр. Казахстан, огромная страна, в пять раз превышающая Францию по размеру, действительно может утвердиться в качестве стабилизирующего элемента в Центральной Азии, находящейся в тисках величайшей неопределенности. Первый и единственный стратегический партнер Франции в регионе, эта страна, в частности, вносит свой вклад в укрепление «пояса безопасности», защищающего Европу. Об этом свидетельствует телефонный звонок Эммануэля Макрона своему коллеге Касым-Жомарту Токаеву, состоявшийся 31 августа:

«Два президента обсудили ситуацию в Афганистане и ее последствия для Центральной Азии. Они выразили желание совместно работать во имя безопасности и стабильности в регионе», - сообщает сайт Елисейского дворца.

Об этом также свидетельствует решение ООН передислоцировать персонал своей гуманитарной миссии из Афганистана в крупнейший город Казахстана – Алматы, откуда они смогут продолжать оказывать «жизненно важную помощь миллионам нуждающихся в ней людей», - сказал Антонио Гутерриш.

Многовекторная дипломатия по иранскому, сирийскому и украинскому досье

Если Казахстан утвердится в афганском досье, то его центральная роль в сообществе наций могла бы напомнить ту, которую эта страна сыграла во время предыдущих международных кризисов. В 2013 году в Алматы были проведены два раунда переговоров, собравших за одним столом постоянных членов ООН и представителей Ирана, Германии и стран ЕС, и открывших путь для подписания исторического договора по иранской ядерной программе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда заявил, что страны-хозяйки переговоров (Казахстан, Австрия, Швейцария) сыграли решающую роль в достижении консенсуса.

В 2017 году именно в Астане, столице Казахстана, начались мирные переговоры по сирийскому конфликту. Бывший Президент Нурсултан Назарбаев взялся за этот вопрос с самого начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, успешно подчеркивая центральное географическое положение и нейтралитет своей страны. Глава государства работал за кулисами, чтобы позволить двум своим могущественным соседям и партнерам, Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, вместе сесть за стол переговоров. Хороший дипломатический ход, который способствовал усилению репутации Астаны в канцеляриях всего мира.

Вмешательство Казахстана в сирийский кризис трансформировало попытку, предпринятую в 2014 году, когда страна сблизилась с Францией в попытке разрядить обстановку по острому украинскому досье. Президент бывшей республики СССР был крёстным отцом Минского процесса, призывая к прекращению международных санкций против Москвы и способствуя тому, чтобы Франсуа Олланд, Ангела Меркель, Пётр Порошенко и Владимир Путин встретились и пришли к компромиссу. Воплощая таким образом в жизнь столь ценную для Казахстана концепцию многовекторной дипломатии.

Если победа талибов в Афганистане еще слишком свежа, чтобы делать какие-либо прогнозы, нет никаких сомнений в том, что Нур-Султан снова будет стремиться утвердиться в качестве стабилизирующего агента в регионе.

«Казахстан считает, что Афганистан должен стать стабильным, суверенным и единым государством, живущим в мире с самим собой и со своими соседями», - заявил Президент Токаев в среду 8 сентября.

«Мы готовы к установлению конструктивных деловых контактов с новой властью, прежде всего, для решения острых гуманитарных проблем, стоящих перед этой многострадальной страной».

Напомним, 15 сентября боевики движения «Талибан» (организация запрещена в Казахстане) начали наступление на Кабул. Талибы также без боя взяли Джелалабад, почти без боя сдался Мазари-Шариф.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби и генерал морской пехоты Кеннет Маккензи объявил, что последний самолет с американскими военными вылетел из аэропорта Кабула.

7 сентября талибы объявили состав временного правительства Афганистана.





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