Афганистан и Узбекистан заключили соглашения на $514,8 млн

В столице Афганистана состоялась конференция, по итогам которой стороны заключили ряд соглашений. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Афганистана.

В ведомстве отметили, что подписанные соглашения охватывают широкий круг направлений. В их числе — создание в Афганистане предприятия по производству бройлеров, торговля цементом и углем, экспорт бобовых культур, маша, сухофруктов и овощей, а также импорт нефти, битума, меди и продовольствия.

В заявлении приводятся слова министра промышленности и торговли Нуруддина Азизи о достижении договоренностей по преференциальным тарифам, распространяющимся на восемь видов афганской и шесть видов узбекской продукции. При этом узбекская сторона уже официально утвердила восемь тарифных позиций, пишет Khaama Press.

Пакет сотрудничества также предусматривает торговлю асфальтом, экспорт безалкогольных напитков, развитие услуг в сфере спорта и производство кур-несушек, что свидетельствует о стремлении сторон диверсифицировать взаимодействие за пределами традиционной приграничной торговли.

Как отмечается, сотрудничество между двумя странами демонстрирует устойчивую динамику роста. В феврале афганские и узбекские компании заключили 25 соглашений на сумму свыше $300 млн, что свидетельствует об укреплении экономических связей.

После августа 2021 года, с момента возвращения к власти, правительство Афганистана активизировало усилия по расширению торгово-экономического и транзитного взаимодействия с международными партнерами, в первую очередь с государствами региона.

Напомним, в августе 2021 года, после прихода к власти движения «Талибан» в Афганистане, ситуация на узбекско-афганской границе резко обострилась. Ташкент усилил меры безопасности, принял на своей территории десятки военных самолетов и вертолетов афганских ВВС с бежавшими военнослужащими, а также временно приостановил работу пункта пропуска «Термез — Хайратон».

Ранее сообщалось, что Афганистан и Узбекистан подписали контракты на $243 млн по четырем энергопроектам.