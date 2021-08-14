Афганцы бегут из захваченных талибами районов

КАБУЛ. EURONEWS. КАЗИНФОРМ - ООН призвала соседние с Афганистаном страны не закрывать границы от беженцев, спасающихся от насилия талибов. Тысячи афганцев бегут из захваченных боевиками районов в Кабул — один из последних оплотов прозападного правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

На окраинах столицы организовали временные палаточные лагеря, но некоторым приходится ночевать прямо на улицах и заброшенных складах.

В Афганистане катастрофически не хватает еды: голодает каждый третий житель страны, подсчитали в ООН.

«Конфликт разгорелся гораздо быстрее, чем мы предполагали. Ситуация имеет все признаки гуманитарной катастрофы», — заявил официальный представитель Всемирной продовольственной программы Томсон Пхири.

«Количество человеческих жертв стремительно растет. Миссия ООН по содействию Афганистану предупредила, что без существенной деэскалации конфликта в стране будет побит антирекорд по количеству жертв среди гражданского населения за год — за всё время наблюдений ООН. Мы особенно обеспокоены влиянием ситуации на женщин и девочек. Начиная с конца мая, около 80 процентов от четверти миллиона афганских беженцев — женщины и дети», — говорит официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.

На завоеванных территориях талибы устанавливают жесткие законы шариата: женщины обязаны носить бурку, полностью закрывающую лицо, а девочки старше 11 лет не имеют права ходить в школу. В некоторых районах женщина не может выйти из дома, если её не сопровождает мужчина.