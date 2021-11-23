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    10:02, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Аферистка завладела золотыми изделиями на 49 млн тенге

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали мошенницу, завладевшую золотыми изделиями на 49 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением обратилась местная жительница, занимающаяся продажей ювелирных изделий. Она сообщила о том, что стала жертвой обмана. Как рассказала потерпевшая, она заключила устный договор с малознакомой женщиной, которая покупала у нее товар по оптовым ценам. В течение трех месяцев знакомая брала у нее золотые изделия и, войдя в доверие, обещала отдать деньги позже. Однако мошенница не расплатилась за товар и исчезла из виду. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 49 миллионов тенге.

    Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». С целью раскрытия преступления опытные сотрудники Жетысайского РОП сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в том числе опросили очевидцев. В результате проведенных мероприятий оперативники задержали местную жительницу.
    Как выяснилось, похищенные обманным путем у потерпевшей золотые украшения аферистка сбыла в одном из ломбардов Жетысая, а деньги потратила на собственные нужды. По факту проводится досудебное расследование. Изъятые в качестве вещественных доказательств ювелирные изделия полицейские вернули законной владелице.
    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Борьба с преступностью Видео
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