Аферистка завладела золотыми изделиями на 49 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали мошенницу, завладевшую золотыми изделиями на 49 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением обратилась местная жительница, занимающаяся продажей ювелирных изделий. Она сообщила о том, что стала жертвой обмана. Как рассказала потерпевшая, она заключила устный договор с малознакомой женщиной, которая покупала у нее товар по оптовым ценам. В течение трех месяцев знакомая брала у нее золотые изделия и, войдя в доверие, обещала отдать деньги позже. Однако мошенница не расплатилась за товар и исчезла из виду. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 49 миллионов тенге.

Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». С целью раскрытия преступления опытные сотрудники Жетысайского РОП сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в том числе опросили очевидцев. В результате проведенных мероприятий оперативники задержали местную жительницу.

Как выяснилось, похищенные обманным путем у потерпевшей золотые украшения аферистка сбыла в одном из ломбардов Жетысая, а деньги потратила на собственные нужды. По факту проводится досудебное расследование. Изъятые в качестве вещественных доказательств ювелирные изделия полицейские вернули законной владелице.