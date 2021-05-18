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    11:35, 18 Май 2021 | GMT +6

    Аферистка выманила 1,5 млн тенге у жительницы Жетысая

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    ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали мошенницу, выманившую 1,5 млн тенге у женщины, на «раскрутку» денег в Жетысае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Жетысайский РОП обратилась местная жительница с заявлением. Потерпевшая сообщила, что некая знакомая предложила ей вложиться в одну компанию и увеличить доход. Мошенница заверила, что вложенные деньги будут приносить 40% прибыли каждый месяц. Таким образом, аферистка обманным путем выманила у сельчанки около 1,5 миллиона тенге.

    В результате оперативно-профилактического мероприятия «Hi-tech» оперативники задержали подозреваемую на одной из съемных квартир в Шымкенте. Местная жительница призналась в содеянном.

    Установлено, что мошенница причастна к совершению еще нескольких аналогичных преступлений, обманув трех жителей Жетысайского и одного жителя Шардаринского района. Общая сумма материального ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 20 миллионов тенге.

    Как выяснилось, аферистка брала деньги у потерпевших и возвращала их с прибылью. Затем, войдя в доверие к беспечным гражданам, выманивала у них крупную сумму денег и исчезла из виду. Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество«. Подозреваемая арестована.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Борьба с преступностью
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