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Аферистка «сдавала» несуществующие квартиры в Алматы

2 Декабря 2021 12:10
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Аферистка «сдавала» несуществующие квартиры в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Серийная аферистка сдавала несуществующие квартиры в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Управления полиции Жетысуского района, гражданка А. размещала объявления о сдаче квартиры в аренду по цене ниже рыночной.

«Встречаясь с предполагаемыми клиентами, составляла договор аренды. При этом заверяла граждан в том, что в виду ремонта перед заселением новых постояльцев показать им квартиру не может. Получала от клиентов стопроцентную оплату. После получения денег переставала выходить на связь. Подозреваемая задержана. По факту мошенничества в нашем подразделении расследуется уголовное дело по ст.190 части первой УК РК. В ходе разбирательств выяснилась ее возможная причастность, как минимум, к девяти аналогичным эпизодам. Общий ущерб составил более 500 тысяч тенге», – рассказал заместитель начальника Управления полиции Жетысуского района Асхат Даулетияров.

На период следствия в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она водворена в изолятор временного содержания.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Мошенничество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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