Аферистка «сдавала» несуществующие квартиры в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Серийная аферистка сдавала несуществующие квартиры в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным Управления полиции Жетысуского района, гражданка А. размещала объявления о сдаче квартиры в аренду по цене ниже рыночной.
«Встречаясь с предполагаемыми клиентами, составляла договор аренды. При этом заверяла граждан в том, что в виду ремонта перед заселением новых постояльцев показать им квартиру не может. Получала от клиентов стопроцентную оплату. После получения денег переставала выходить на связь. Подозреваемая задержана. По факту мошенничества в нашем подразделении расследуется уголовное дело по ст.190 части первой УК РК. В ходе разбирательств выяснилась ее возможная причастность, как минимум, к девяти аналогичным эпизодам. Общий ущерб составил более 500 тысяч тенге», – рассказал заместитель начальника Управления полиции Жетысуского района Асхат Даулетияров.
На период следствия в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она водворена в изолятор временного содержания.
- Соревнование роботов «ETU Robocon 2021» проходит в Алматы
- 250 миллионов тенге госсубсидий похитили в Туркестанской области
- Астанчанин украл целый гараж и сдал в пункт приема металла
- Праздничный концерт в честь Дня Первого Президента РК прошел в Алматы
- Декада «Независимость дороже всего» стартовала в селе Шамалган
- Метрополитен Алматы запустил восемь новых электропоездов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана