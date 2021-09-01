ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аферистка присвоила пенсию сельчанина в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что в почтовом отделении неизвестные лица сняли его пенсию в размере 70 тысяч тенге.

Стражи порядка провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате принятых мер сотрудники полиции задержали местную жительницу, причастную к факту мошенничества. Ею оказалась ранее судимая за аналогичные преступления жительница района, дочь знакомого потерпевшего.

Следствием установлено, что подозреваемая пришла к сотрудникам почтового отделения, где под предлогом забрать пенсию якобы по просьбе знакомого отца обманным путем заполучила деньги и скрылась. Затем полученную сумму мошенница потратила на собственные нужды.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество«. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской.