Аферистка присвоила пенсию сельчанина в Туркестанской области
В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что в почтовом отделении неизвестные лица сняли его пенсию в размере 70 тысяч тенге.
Стражи порядка провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате принятых мер сотрудники полиции задержали местную жительницу, причастную к факту мошенничества. Ею оказалась ранее судимая за аналогичные преступления жительница района, дочь знакомого потерпевшего.
Следствием установлено, что подозреваемая пришла к сотрудникам почтового отделения, где под предлогом забрать пенсию якобы по просьбе знакомого отца обманным путем заполучила деньги и скрылась. Затем полученную сумму мошенница потратила на собственные нужды.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество«. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской.