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    14:45, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Аферистка присвоила пенсию сельчанина в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аферистка присвоила пенсию сельчанина в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что в почтовом отделении неизвестные лица сняли его пенсию в размере 70 тысяч тенге.

    Стражи порядка провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате принятых мер сотрудники полиции задержали местную жительницу, причастную к факту мошенничества. Ею оказалась ранее судимая за аналогичные преступления жительница района, дочь знакомого потерпевшего.

    Следствием установлено, что подозреваемая пришла к сотрудникам почтового отделения, где под предлогом забрать пенсию якобы по просьбе знакомого отца обманным путем заполучила деньги и скрылась. Затем полученную сумму мошенница потратила на собственные нужды.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество«. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской.


    Теги:
    МВД РК Мошенничество Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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