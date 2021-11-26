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    13:29, 26 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Аферистка обманула жительниц Туркестанской области на миллион тенге

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аферистка обманула жительниц Туркестанской области на миллион тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В дежурную часть Казыгуртского РОП с заявлением обратились сразу две местные жительницы, ставшие жертвами мошенничества. По их словам, малознакомая женщина, войдя в доверие, выманила у них деньги, обещая помочь в оформлении инвалидности. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около миллиона тенге. Факт зарегистрировали по статье 190 УК «мошенничество».

    Полицейские опросили очевидцев и провели всестороннюю проверку, задержали подозреваемую. Ею оказалась, местная жительница, безработная и ранее судимая.

    Как выяснилось, полученные путем мошенничества деньги аферистка потратила на собственные нужды.

    По факту проводится досудебное расследование.

    Выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Борьба с преступностью
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