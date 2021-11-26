ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аферистка обманула жительниц Туркестанской области на миллион тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В дежурную часть Казыгуртского РОП с заявлением обратились сразу две местные жительницы, ставшие жертвами мошенничества. По их словам, малознакомая женщина, войдя в доверие, выманила у них деньги, обещая помочь в оформлении инвалидности. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около миллиона тенге. Факт зарегистрировали по статье 190 УК «мошенничество».

Полицейские опросили очевидцев и провели всестороннюю проверку, задержали подозреваемую. Ею оказалась, местная жительница, безработная и ранее судимая.

Как выяснилось, полученные путем мошенничества деньги аферистка потратила на собственные нужды.

По факту проводится досудебное расследование.

Выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

