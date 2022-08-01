Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Аферистка обманула на 18 млн тенге жительницу Туркестанской области
1 Августа 2022 11:23

Аферистка обманула на 18 млн тенге жительницу Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Золотые украшения по низкой цене из Турции обещала соседке жительница Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Жетысайский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам женщины, некая знакомая пообещала ей привезти из Турции женские золотые изделия по низкой цене, и войдя в доверие, выманила свыше 16 млн тенге и золотые украшения на 2 млн тенге.

Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Стражи порядка предприняли все необходимые меры для раскрытия преступления и уже вскоре задержали подозреваемую, причастную к мошенничеству. Ею оказалась местная жительница, которую доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, подозреваемая оказалось соседкой потерпевший. Полученные от потерпевшей деньги и золотые изделия она потратила на собственные нужды. Следствием выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям. В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование.


Новости по теме
Торговавший наркотиками интернет-магазин раскрыли полицейские
Приостановлена акция по изъятию оружия у населения в ряде городов РК
Перейти границу по поддельным документам пытались двое иностранцев в Туркестанской области
Читайте также
Более 100 тыс. нарушителей ПДД выявили в Казахстане за 10 дней
Торговавший наркотиками интернет-магазин раскрыли полицейские
Более 3 тыс. преступлений совершено в Казахстане за неделю
Приостановлена акция по изъятию оружия у населения в ряде городов РК
Около 19 тыс. наркозависимых зарегистрировано в РК
ОПГ покровительствовала нелегальным майнерам в Казахстане
Перейти границу по поддельным документам пытались двое иностранцев в Туркестанской области
Нефтепродукты на 4 млрд тенге пытались незаконно реализовать в Казахстане
Популярное
1 Сказочная усадьба – жительница Петропавловска поменяла городскую жизнь на дачную
2 Аким района утонул в реке Урал в Атырауской области
3 Tartyl Fest в Атырау - стали известны имена победителей
4 Пожизненное лишение свободы грозит насильнику и убийце школьницы в Шолакае
5 Сыгравшая роль царицы Томирис актриса примет участие в конкурсе красоты

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив