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Аферистка обещала увеличить доход жителю Туркестанской области

26 Июля 2021 14:10
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Аферистка обещала увеличить доход жителю Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, обещавшую сельчанину увеличить доход, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

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В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратился местный житель и сообщил, что стал жертвой онлайн-мошенничества. По словам потерпевшего, некая знакомая из соцсетей предложила ему увеличить доход и вложиться в «ракрутку денег». Войдя в доверие, аферистка выманила у мужчины 60 тысяч тенге и исчезла из виду.

Полицейские зарегистрировали данный факт в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские Тулькубасского РОП вышли на след аферистки и установили ее личность. Оперативники задержали подозреваемую по месту жительства и доставили в Тулькубасский РОП. Задержанная оказалась жительницей Жетысайского района.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью  
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