Аферистка обещала увеличить доход жителю Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, обещавшую сельчанину увеличить доход, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.
В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратился местный житель и сообщил, что стал жертвой онлайн-мошенничества. По словам потерпевшего, некая знакомая из соцсетей предложила ему увеличить доход и вложиться в «ракрутку денег». Войдя в доверие, аферистка выманила у мужчины 60 тысяч тенге и исчезла из виду.
Полицейские зарегистрировали данный факт в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские Тулькубасского РОП вышли на след аферистки и установили ее личность. Оперативники задержали подозреваемую по месту жительства и доставили в Тулькубасский РОП. Задержанная оказалась жительницей Жетысайского района.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
- Применение силовых методов борьбы с бытовым насилием способствует росту разводов - МВД РК
- Снижение семейно-бытовых правонарушений отмечается в Казахстане
- Квартирного вора из Нур-Султана задержали в Костанае
- Медсестра подделывала документы для пересечения границы Казахстана и Узбекистана
- Три жителя Туркестанской области задержаны за подделку меддокументов
- 12 убийств раскрыли полицейские Казахстана за неделю
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана