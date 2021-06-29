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    09:15, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Аферистка обещала помощь  в оформлении соцпособий в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть УП города Туркестана с заявлением о факте мошенничества обратилась местная жительница. Потерпевшая рассказала, что малознакомая женщина обманным путем выманила у нее 100 тысяч тенге, обещая оформить сыну соцпособие по инвалидности. Однако, не дождавшись ни документов, ни возврата денег, горожанка сообщила в полицию и попросила помощи.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». С целью раскрытия преступления в УП города Туркестана создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемой является жительница Сарыагашского района. Оперативники задержали аферистку на одной из съемных квартир города Шымкента, где она скрывалась. Подозреваемая в мошенничестве женщина является безработной и проживает с двумя несовершеннолетними детьми. По словам следователей УП города Туркестан, они установили причастность аферистки к 51 факту и направили материалы досудебного расследования в суд.

    В итоге решением суда 33-летнюю подсудимую приговорили к шести годам лишения свободы. Кроме того, выяснилось, что в целях легкой наживы, находясь под подпиской о невыезде, мошенница аналогичным путем выманила деньги у еще семи потерпевших. Представляясь госслужащей, она входила в доверие к простым гражданам и обещала помощь в оформлении пособий по инвалидности.

    В настоящее время по выявленным фактам проводится досудебное расследование, по окончании которых собранные материалы будут направлены в суд. Подозреваемая взята под стражу.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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