Аферистка обещала помощь  в оформлении соцпособий в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть УП города Туркестана с заявлением о факте мошенничества обратилась местная жительница. Потерпевшая рассказала, что малознакомая женщина обманным путем выманила у нее 100 тысяч тенге, обещая оформить сыну соцпособие по инвалидности. Однако, не дождавшись ни документов, ни возврата денег, горожанка сообщила в полицию и попросила помощи.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». С целью раскрытия преступления в УП города Туркестана создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемой является жительница Сарыагашского района. Оперативники задержали аферистку на одной из съемных квартир города Шымкента, где она скрывалась. Подозреваемая в мошенничестве женщина является безработной и проживает с двумя несовершеннолетними детьми. По словам следователей УП города Туркестан, они установили причастность аферистки к 51 факту и направили материалы досудебного расследования в суд.

В итоге решением суда 33-летнюю подсудимую приговорили к шести годам лишения свободы. Кроме того, выяснилось, что в целях легкой наживы, находясь под подпиской о невыезде, мошенница аналогичным путем выманила деньги у еще семи потерпевших. Представляясь госслужащей, она входила в доверие к простым гражданам и обещала помощь в оформлении пособий по инвалидности.

В настоящее время по выявленным фактам проводится досудебное расследование, по окончании которых собранные материалы будут направлены в суд. Подозреваемая взята под стражу.