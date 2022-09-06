ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аферистка обещала 2 млн тенге безвозмездных субсидий туркестанцам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Туркестана с заявлением обратилась местная жительница. По словам женщины, некая знакомая, войдя в доверие, пообещала помочь в получении безвозмездных субсидий на 2 млн тенге. Таким образом, аферистка обманным путем выманила у потерпевший за свои услуги 400 тыс. тенге. Однако, спустя год, горожанка так и не дождалась обещанного и не смогла вернуть деньги. Полицейские осуществили комплекс розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления. Стражи порядка установили подозреваемую – безработную местную жительницу. Выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливается причастность аферистки к другим преступлениям.

Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».