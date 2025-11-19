РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:05, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Аферисты выманили 24 млн тенге у предпринимателя в Костанайской области

    В Тобыле расследуют крупное интернет-мошенничество: предприниматель лишился 24 млн тенге, полиция установила четырех дропперов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    криптовалюта
    Фото: Freepik

    В Тобыле полиция расследует дело о масштабном интернет-мошенничестве, жертвой которого стал местный предприниматель. Мужчина лишился 24 млн тенге, действуя под диктовку злоумышленников, которые выдавали себя за сотрудников госорганов и правоохранителей.

    По данным полиции, потерпевшему - действующему индивидуальному предпринимателю - позвонили неизвестные, представившись работниками налогового органа. Они сообщили о «неправильно поданном отчете» и попросили продиктовать SMS-код с портала enbek.kz. Это позволило им получить доступ к его цифровым сервисам.

    Спустя несколько минут последовал второй звонок — уже якобы от «полицейских». Злоумышленники убедили мужчину, что первый код «перехватили мошенники», и предложили «помочь следствию», оформив кредиты и переведя деньги на «безопасные счета».

    Под психологическим давлением предприниматель оформил несколько займов и
    перечислил 24 млн тенге на счета, указанные аферистами.

    Система безопасности банка заблокировала подозрительные операции, однако злоумышленники уже контролировали ситуацию. Поверив их легенде, мужчина лично обратился в банк и попросил разблокировать перевод, после чего снял деньги и отправил их на иностранные счета.

    По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью выявили четырёх дропперов - владельцев счетов, через которые проходили украденные средства. Они находятся в разных регионах Казахстана и ближнего зарубежья. Их действиям будет дана правовая оценка после завершения следственных мероприятий.

    Правоохранители напоминают, что участие в обналичивании чужих средств или предоставлении доступа к банковским данным является уголовным преступлением.

    Ранее актюбинка получила уголовное наказание за мошенничество: ущерб составил
    180 млн тенге.

     

    Теги:
    Мошенничество Костанайская область Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают