Аферисты выманили 24 млн тенге у предпринимателя в Костанайской области

В Тобыле полиция расследует дело о масштабном интернет-мошенничестве, жертвой которого стал местный предприниматель. Мужчина лишился 24 млн тенге, действуя под диктовку злоумышленников, которые выдавали себя за сотрудников госорганов и правоохранителей.

По данным полиции, потерпевшему - действующему индивидуальному предпринимателю - позвонили неизвестные, представившись работниками налогового органа. Они сообщили о «неправильно поданном отчете» и попросили продиктовать SMS-код с портала enbek.kz. Это позволило им получить доступ к его цифровым сервисам.

Спустя несколько минут последовал второй звонок — уже якобы от «полицейских». Злоумышленники убедили мужчину, что первый код «перехватили мошенники», и предложили «помочь следствию», оформив кредиты и переведя деньги на «безопасные счета».

Под психологическим давлением предприниматель оформил несколько займов и

перечислил 24 млн тенге на счета, указанные аферистами.

Система безопасности банка заблокировала подозрительные операции, однако злоумышленники уже контролировали ситуацию. Поверив их легенде, мужчина лично обратился в банк и попросил разблокировать перевод, после чего снял деньги и отправил их на иностранные счета.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью выявили четырёх дропперов - владельцев счетов, через которые проходили украденные средства. Они находятся в разных регионах Казахстана и ближнего зарубежья. Их действиям будет дана правовая оценка после завершения следственных мероприятий.

Правоохранители напоминают, что участие в обналичивании чужих средств или предоставлении доступа к банковским данным является уголовным преступлением.

Ранее актюбинка получила уголовное наказание за мошенничество: ущерб составил

180 млн тенге.