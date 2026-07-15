Аферисты убедили пенсионерку снять 34 млн тенге в Костанайской области

В Костанайской области сотрудники банка и полицейские предотвратили крупное мошенничество. Аферисты убедили пенсионерку снять со счета 34 миллиона тенге и перевести их на так называемый «безопасный счет», однако операция была вовремя остановлена, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Костанайской области удалось предотвратить хищение 34 миллионов тенге, которые мошенники пытались выманить у пожилой женщины.

По данным полиции, 13 июля злоумышленники позвонили пенсионерке, представившись сотрудниками энергоснабжающей организации. Под предлогом проверки счетчиков они убедили женщину сообщить код из SMS.

Затем с ней связались лжесотрудники государственных органов. Они заявили, что произошла утечка персональных данных и в отношении женщины якобы совершается кибератака. Позже аферисты, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили пенсионерку снять со счета 34 миллиона тенге и перевести деньги на «безопасные счета».

Во время проведения операции система безопасности банка выявила подозрительную активность и направила сигнал о возможном мошенничестве. После этого к ситуации оперативно подключились сотрудники полиции.

Благодаря совместным действиям работников банка и полицейских перевод денежных средств удалось предотвратить. Пенсионерка не лишилась своих сбережений.

В полиции напоминают, что сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета». При поступлении подобных звонков необходимо сразу прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком или обратиться в полицию.

Что делать, если перевели деньги мошенникам? Изучить пошаговую инструкцию можно здесь.