Аферист под видом пенсионного консультанта обманул женщину в Жамбылской области

С августа по ноябрь прошлого года мошенник сумел втереться в доверие к жительнице Мойынкумского района. Нащупав слабое место, а именно желание сельчанки использовать свои пенсионные накопления, он с готовностью предложил ей «стопроцентное содействие» в этом непростом вопросе.

Пользуясь тем, что женщина совершенно не разбиралась в юридических тонкостях изъятия средств, мошенник начал методично выкачивать из нее деньги. Под предлогом оплаты различных справок, комиссий и собственных услуг он убеждал ее делать регулярные переводы на свой счет.

В итоге за несколько месяцев мнимый помощник обогатился на сумму более 4,8 млн тенге. Разумеется, никаких пенсионных выплат женщина так и не увидела, а все полученные средства аферист благополучно спустил на личные нужды.

Когда обман вскрылся, дело дошло до суда. Аферисту предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере. Оказавшись на скамье подсудимых, он резко сменил тактику и полностью признал вину. Всячески демонстрировал искреннее раскаяние и умолял не отправлять его за решетку. Государственный обвинитель, учитывая обстоятельства, запросил наказание, не связанное с тюрьмой.

Но самым удивительным в этом процессе стала позиция самой потерпевшей. Несмотря на огромный ущерб, который мошенник даже не успел полностью возместить, женщина заявила, что примирилась со своим обидчиком, и также попросила оставить его на свободе.

При вынесении решения суд учел чистосердечное признание подсудимого как смягчающее обстоятельство. Отягчающих факторов в деле не нашлось.

Приняв во внимание позицию прокурора и прощение со стороны жертвы, служители Фемиды признали мужчину виновным, но оставили его на свободе. Ему назначили 3,5 года ограничения свободы. Правда теперь за любителем легких денег установят строгий пробационный контроль.

