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Аферист перевел 4 млн тенге на свой счет с помощью телефона в Мангистау

17 Ноября 2022, 22:51
Аферист перевел 4 млн тенге на свой счет с помощью телефона в Мангистау
17 Ноября 2022, 22:51

Аферист перевел 4 млн тенге на свой счет с помощью телефона в Мангистау

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Четыре миллиона тенге перевел с помощью телефона на свой счет аферист в Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Житель Мунайлинского района обратился в полицию. По его словам, летом подозреваемый попросил его мобильный телефон и, используя мобильное приложение банка, перевел со счета 1 млн тенге и получил кредит на 3 млн тенге. Таким образом, размер материального ущерба потерпевшему составляет 4 млн тенге.По данному преступному деянию полицейскими задержан 25-летний подозреваемый», - рассказали в полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Мунайлинского района по статье 188 УК РК. Ведется расследование.


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