Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область

Аферист оформил кредит на знакомого в Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Октября 2022, 14:33
Аферист оформил кредит на знакомого в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области аферист оформил кредит на знакомого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Толебийского района с заявлением обратился местный житель. По словам потерпевшего, в апреле этого года его знакомый предложил открыть совместный бизнес – автомойку и взял кредит на его имя в размере 800 тысяч тенге. Получив деньги, знакомый скрылся, так и не выполнив обещанного.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». С целью раскрытия преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого и доставили его в районный отдел. Им оказался местный житель. Деньги злоумышленник потратил на собственные нужды.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Стражи порядка выясняют причастность афериста к другим аналогичным преступлениям.


Туркестанская область   Борьба с преступностью   Криминал   Мошенничество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО