Аферист обманул сельхозпроизводителей на 52 млн тенге
1 Февраля 2023, 10:46
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мошенник пообещал жителю Успенского района доставить семена подсолнечника, выманив у него 28 млн тенге. А позже завладел пшеницей одного из предприятий города Барнаула РФ. Общий ущерб составил свыше 24 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
Оперативники задержали 40-летнего жителя Павлодара. На территории Павлодарской области зарегистрировано уже 7 аналогичных эпизодов.
Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК. Мужчина водворен в ИВС.
Читайте также
Новости партнеров