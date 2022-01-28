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Аферист, обещавший регистрацию иностранных авто, задержан в Алматы

28 Января 2022 17:33
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Аферист, обещавший регистрацию иностранных авто, задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала 40-летнего жителя Алматинской области, который обещал зарегистрировать авто с иностранным учетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Подозреваемый с помощью сарафанного радио находил желающих зарегистрировать авто с иностранным учетом и обещал им сделать это без таможенной очистки. Свои услуги он оценил в 700 тысяч тенге.

Мужчина признался в четырех фактах обмана. Общий ущерб от его действий составил около 2,5 миллионов тенге.

«По данному факту проводится досудебное расследование. К слову, в прошлом подозреваемый уже имел судимость по аналогичной статье. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания», – рассказал начальник отдела полиции при УП Турксибского района Мейирхан Джанабаев.

Еще в прошлом году в МВД РК разъяснили алгоритм регистрации авто с иностранными номерами.

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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Транспорт   #Мошенничество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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