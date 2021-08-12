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Аферист обещал помощь в продаже риса на один миллион тенге жительнице Сарыагаша
12 Августа 2021 11:47
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САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Аферист обещал помощь в продаже риса на один миллион тенге жительнице Сарыагаша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В Сарыагашский РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества.
Со слов потерпевшей, некий знакомый заверил, что поможет реализовать 150 мешков риса через местные магазины. Однако после получения товара аферист отключил мобильный и скрылся из виду. Сумма ущерба, нанесенная сельчанке, составила более миллиона тенге. Стражи порядка опросили очевидцев и проверили места вероятного появления мошенника. В результате полицейские задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который полностью признал свою вину.
Как выяснилось, аферист решил заработать деньги, выманил товар, который затем реализовал, а деньги потратил на собственные нужды.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество«. Проводится досудебное расследование. Мужчина находится под подпиской. Следствием выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям
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