Аферист обещал помощь в продаже риса на один миллион тенге жительнице Сарыагаша

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Аферист обещал помощь в продаже риса на один миллион тенге жительнице Сарыагаша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Сарыагашский РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества.

Со слов потерпевшей, некий знакомый заверил, что поможет реализовать 150 мешков риса через местные магазины. Однако после получения товара аферист отключил мобильный и скрылся из виду. Сумма ущерба, нанесенная сельчанке, составила более миллиона тенге. Стражи порядка опросили очевидцев и проверили места вероятного появления мошенника. В результате полицейские задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который полностью признал свою вину.

Как выяснилось, аферист решил заработать деньги, выманил товар, который затем реализовал, а деньги потратил на собственные нужды.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество«. Проводится досудебное расследование. Мужчина находится под подпиской. Следствием выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям

