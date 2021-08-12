+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аферист обещал помощь в продаже риса на один миллион тенге жительнице Сарыагаша

12 Августа 2021 11:47
Поделиться:
Аферист обещал помощь в продаже риса на один миллион тенге жительнице Сарыагаша

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Аферист обещал помощь в продаже риса на один миллион тенге жительнице Сарыагаша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
20-летний кибермошенник обманул астанчан на 10 млн тенге
Три миллиона тенге выманила столичная аферистка у экономиста из Актобе На 12 млн тенге обманула казахстанцев аферистка из Нур-Султана Менеджер банка оформил кредит на клиентку в Актобе

В Сарыагашский РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества.

Со слов потерпевшей, некий знакомый заверил, что поможет реализовать 150 мешков риса через местные магазины. Однако после получения товара аферист отключил мобильный и скрылся из виду. Сумма ущерба, нанесенная сельчанке, составила более миллиона тенге. Стражи порядка опросили очевидцев и проверили места вероятного появления мошенника. В результате полицейские задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который полностью признал свою вину.
Как выяснилось, аферист решил заработать деньги, выманил товар, который затем реализовал, а деньги потратил на собственные нужды.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество«. Проводится досудебное расследование. Мужчина находится под подпиской. Следствием выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям

Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
20-летний кибермошенник обманул астанчан на 10 млн тенге
Три миллиона тенге выманила столичная аферистка у экономиста из Актобе
На 12 млн тенге обманула казахстанцев аферистка из Нур-Султана
Менеджер банка оформил кредит на клиентку в Актобе
Популярное
1 Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
2 Три свадьбы за сутки выявили в Семее
3 Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
4 Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
5 Заранее приобрести уголь призвал население аким СКО
6 Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
Читайте также
Наркотики в багажнике авто обнаружили полицейские Семея
Еще два села газифицировали в Туркестанской области
Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
Три свадьбы за сутки выявили в Семее
Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
Заранее приобрести уголь призвал население аким СКО
Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив