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Аферист обещал оформить кредит на 20 млн тенге жителю Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Ноября 2022, 19:27
Аферист обещал оформить кредит на 20 млн тенге жителю Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Казыгуртского района Туркестанской области с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой афериста. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

По словам потерпевшего, некий знакомый, войдя в доверие под предлогом помощи в получении кредита на 20 миллионов тенге, обманом выманил у него 150 000 тенге. Спустя время мужчина решил позвонить, чтобы узнать о кредите. Однако, не дождавшись от мошенника ответа, потерпевший обратился за помощью к полицейским.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате стражи порядка установили подозреваемого, местного жителя.

Как выяснилось, аферист заверил потерпевшего, что в течение месяца поможет получить кредит в размере 20 миллионов тенге. Но затем полученные путем мошенничества деньги он потратил на собственные нужды.

Кроме того, установлено, что подозреваемый оказался причастен к 5 фактам мошенничествам. В настоящее время в отношении мужчины проводится досудебное расследование.


Туркестанская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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