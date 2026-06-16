АЭС в Казахстане поддержит отечественная металлургия

На фоне подготовки Казахстана к реализации проектов в сфере атомной энергетики особое значение приобретает развитие собственной промышленной базы и обеспечение стратегически важных объектов отечественными материалами, соответствующими самым высоким требованиям надежности и безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ответ на государственный запрос металлургическая компания Qarmet освоила производство арматурного проката класса А500СЕУ диаметром от 8 до 40 миллиметров. Новая продукция успешно прошла добровольную сертификацию и может применяться при строительстве особо ответственных инженерных сооружений, в том числе объектов атомной энергетики.

Фото: Freepik

Освоение нового вида продукции стало результатом масштабной работы специалистов предприятия. Перед Qarmet была поставлена задача наладить выпуск арматурного проката класса А500СЕУ в соответствии с требованиями ГОСТ 34028-2016.

— Перед нами была поставлена задача освоить производство арматурного проката класса А500СЕУ по ГОСТ 34028-2016. Ранее комбинат выпускал сертифицированную арматуру класса А500С. Новый вид продукции отличается высокой пластичностью, подходит для сейсмостойких конструкций и выдерживает многократно повторяющиеся циклические нагрузки — более 2 млн циклов. Благодаря этим характеристикам арматура может применяться при строительстве особо ответственных объектов, в том числе объектов атомной энергетики и других сложных инженерных сооружений, — отмечают специалисты отдела контроля качества Qarmet.

Сегодня арматура производства Qarmet уже широко используется при строительстве жилых комплексов, промышленных объектов и объектов инфраструктуры. Для выпуска новой продукции специалисты предприятия разработали технологию производства и провели полный комплекс опытных работ — от выплавки стали в кислородно-конвертерном цехе до получения готового проката в сортопрокатном цехе.

Опытные партии арматуры различных диаметров — от 8 до 40 миллиметров — успешно прошли необходимые испытания и процедуру аттестации. По итогам проверки компания получила сертификат соответствия от 4 июня 2026 года. Документ имеет международную юридическую силу и подтверждает соответствие продукции установленным требованиям качества и безопасности.

В дальнейшем наращивание объемов производства такой продукции будет обеспечено благодаря строительству нового сортопрокатного стана Qarmet мощностью 540 тысяч тонн сортового проката в год. Завершение строительства производственного комплекса запланировано уже в текущем году.

Фото: Qarmet

Именно на новом предприятии будет организован выпуск широкого ассортимента современной арматуры — вплоть до класса А1000. Реализация проекта позволит расширить линейку продукции, повысить ее качественные характеристики и укрепить позиции Qarmet на рынке сортового проката.

Фото: Qarmet

Кроме того, развитие собственного производства станет важным вкладом в импортозамещение и формирование в Казахстане промышленной базы для выпуска металлопродукции, отвечающей требованиям строительства сложных и ответственных объектов. Это создаст дополнительные возможности для обеспечения крупных инфраструктурных проектов, включая объекты атомной энергетики, материалами отечественного производства.