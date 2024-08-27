АЭС создаст 8 тысяч рабочих мест – Минэнерго РК

Строительство АЭС является единственно верным решением для энергонезависимости Казахстана. Об этом на заседании Правительства РК заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Строительство АЭС является единственно верным решением для замены выбывающих мощностей и обеспечения энергонезависимости, - заявил Саткалиев.

По словам министра, на сегодняшний день две трети выработки энергии производят угольные электростанции, при этом наблюдается значительный рост в потреблении. Вместе с тем, ведутся работы над развитием конверсии и обогащения урана в Казахстане.

- АЭС создаст 8 тысяч рабочих мест. Согласно практике, каждое рабочее место создаст до 10 рабочих мест в других отраслях и окажет существенное развитие для региона. Принесет существенный экономический эффект для страны, - заявил Саткалиев.

Также министр энергетики отметил, что Казахстаном подписаны 22 инвестиционных соглашения по модернизации и расширению электростанций. В Кызылординской, Туркестанской, Улытауской областях и Алмате планируется построить маневренные газовые электростанции на 3,5 тыс Мегаватт.