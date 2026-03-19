АЭС, наука и технологии: как Казахстан выстраивает атомную отрасль

В марте 2025 года Указом Президента Республики Казахстан было создано Агентство по атомной энергии — уполномоченный государственный орган, напрямую подчиненный и подотчетный Главе государства. За первый год работы сформирована институциональная основа развития атомной отрасли и выстроена целостная система государственного управления в данной сфере.

В рамках реализации поставленных задач Агентством разработана Стратегия развития атомной отрасли Республики Казахстан до 2050 года, направленная на формирование национального ядерного кластера. Документ охватывает как планы по строительству атомных электростанций, так и развитие смежных направлений, включая науку, технологии, промышленность и высокотехнологичное производство, обеспечивая комплексный подход к развитию отрасли.

Ключевым приоритетом деятельности стало развитие атомной энергетики. Постановлением Правительства Республики Казахстан Жамбылский район Алматинской области утвержден в качестве района строительства первой атомной электростанции. По итогам проведенных исследований и открытого конкурентного диалога с поставщиками реакторных технологий в июне 2025 года в качестве лидера международного консорциума определена российская компания ГК «Росатом».

В августе 2025 года начаты инженерно-изыскательские работы на площадке строительства. Завершен основной этап полевых исследований: проведены геофизические работы, пробурено 60 скважин, отобрано порядка 1000 проб грунта и воды для лабораторных исследований, выполнены гидрогеологические изыскания. В настоящее время продолжается годовой цикл наблюдений за аэрометеорологическими, гидрологическими и иными условиями потенциальной площадки.

Важным элементом общественного участия стал всенародный конкурс на наименование первой атомной станции. По его итогам объекту присвоено название — атомная электростанция «Балкаш».

В соответствии с Посланием Президента народу Казахстана от 8 сентября 2025 года начата работа по подготовке к строительству второй и третьей атомных электростанций. Постановлением Правительства от 26 января 2026 года Жамбылский район Алматинской области также определен районом строительства второй АЭС. Параллельно прорабатываются вопросы сотрудничества с китайскими компаниями как потенциальными партнерами

Системная работа проведена по формированию нормативной правовой базы. Агентством совместно с заинтересованными государственными органами разработан совместный план адаптации и гармонизации законодательства Республики Казахстан с учетом требований страны-вендора и рекомендаций МАГАТЭ. План предусматривает разработку новых нормативных документов, а также актуализацию действующей базы, регулирующей все этапы жизненного цикла АЭС — от проектирования до вывода из эксплуатации.

Кроме того, по инициативе депутатов Мажилиса разработаны законопроекты «Об обращении с радиоактивными отходами» и сопутствующие поправки в законодательство, направленные на создание эффективной системы управления радиоактивными отходами.

Международное сотрудничество рассматривается как один из ключевых инструментов развития отрасли. В 2025 году Агентство активно взаимодействовало с Международным агентством по атомной энергии, включая участие в мероприятиях, представление пятого Национального доклада по Объединенной конвенции, проведение экспертных миссий и семинаров. В течение года на объектах атомной отрасли Казахстана проведено 19 инспекций МАГАТЭ, по итогам которых нарушений не выявлено.

Развивается и региональное сотрудничество. Казахстан принял участие в создании Регионального центра технической поддержки стран Центральной Азии, а также в мероприятиях Европейского союза в сфере, химической, биологической, радиационной и ядерной безопасность.то способствует обмену опытом и внедрению современных технологий.

Значительное внимание уделено развитию научного и технологического потенциала. В 2025 году состоялось заседание Национального совета по науке и технологиям под председательством Президента Республики Казахстан, по итогам которого определены ключевые задачи развития атомной науки. Совместно с Правительством разработана Концепция создания и развития наукоградов до 2035 года, предусматривающая формирование научных площадок в Курчатове и Алатау. Создан Научно-технический совет Агентства.

Введен механизм финансирования научных исследований: утверждены правила, предусматривающие направление 1% от затрат на добычу урана на финансирование НИОКР. В рамках развития инфраструктуры в ведение Агентства передано АО «Парк ядерных технологий». А также параллельно обеспечивается развитие ключевых научных организаций атомной отрасли, Национального ядерного центра и Института ядерной физики, которые формируют основу создаваемых наукоемких территорий и научно-технологической базы отрасли.

В отчетном периоде на их базе реализован комплекс исследований, направленных на развитие реакторных технологий, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, обращение с ядерными материалами, а также создание новых материалов и технологий.

Казахстан обладает уникальной экспериментальной базой мирового уровня, позволяющей проводить внутриреакторные и материаловедческие испытания в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации и моделирование аварийных ситуаций. Это обеспечивает проведение исследований для обоснования безопасности и надежности реакторов, включая технологии будущих поколений, и формирует конкурентное преимущество страны в данной сфере. Уникальные исследовательские возможности формируют основу для участия в решении актуальных научно-технических задач в международной повестке атомной отрасли и укрепляют позиции страны как значимого научного партнера.

В Институте ядерной физики активно развивается направление радиационных и изотопных технологий. Расширяются возможности производства медицинских радиоизотопов и радиофармпрепаратов, применяемых в диагностике и лечении онкологических заболеваний.

Реализация указанных направлений обеспечивает переход от научных исследований к практическому внедрению технологий в медицине и промышленности, способствует развитию ядерной медицины, повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи и формированию экспортного потенциала.

Казахстан сохраняет лидирующие позиции в мировой урановой промышленности. В 2025 году объем добычи составил порядка 26 тысяч тонн, что обеспечивает около 40% мировой потребности в уране. Проведен мониторинг выполнения контрактных обязательств недропользователями, а также утверждены новые правила закупок, направленные на повышение прозрачности и эффективности отрасли.

Параллельно ведется работа по развитию локализации производства. Создана межведомственная рабочая группа, совместно с бизнес-сообществом и государственными органами прорабатываются направления участия отечественных предприятий в проектах строительства АЭС. Совместно с генеральным подрядчиком формируется перечень товаров, работ и услуг для определения потенциала локализации и трансфера технологий. Агентством разработан Комплексный план развития локализации производства для атомной отрасли для своевременной и эффективной подготовки отечественных предприятий к участию в Проекте строительства АЭС

Особое внимание уделяется кадровому обеспечению отрасли. Создана рабочая группа по кадровому развитию, разработан проект комплексного плана подготовки специалистов на 2027–2031 годы. Подписан меморандум с участием Агентства, Министерства науки и высшего образования, ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» и программы «Болашак», предусматривающий подготовку специалистов, включая международные стажировки и обучение в ведущих зарубежных вузах.

В сфере экологической безопасности ведется комплексная работа по реабилитации территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона. По итогам обследования определены площади загрязненных земель — 833 тыс. гектаров, а также территории, пригодные для хозяйственного использования — 997 тыс. гектаров. Реализуется проект создания Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

В 2026 году планируется переход к следующему этапу реализации атомной программы. В числе приоритетных задач — подписание межправительственных соглашений с Российской Федерацией по проекту строительства АЭС «Балкаш», заключение EPC-контракта, утверждение Стратегии развития отрасли до 2050 года, принятие закона об обращении с радиоактивными отходами, а также дальнейшее развитие международного сотрудничества, локализации производства и подготовки кадров.

Ранее Казахстан и Южная Корея обсудили сотрудничество в атомной энергетике.