Жакып Хайрушев, управляющий директор НПП «Атамекен», утверждает, что строительство атомной электростанции обеспечит Казахстан энергетической безопасностью и экономической стабильностью на долгий срок, передает корреспондент агентства Kazinform.

По мнению эксперта, строительство АЭС позволит снизить дефицит электрической мощности и укрепить стабильность энергоснабжения.

АЭС имеет долгий срок службы, от 40 до 60 лет, что делает её экономически выгодной в долгосрочной перспективе.

Благодаря низкой стоимости производства электроэнергии и большому сроку эксплуатации реакторов, Казахстан может рассчитывать на снижение тарифов на электроэнергию в будущем.

— Строительство АЭС, как и любое крупное строительство, требует значительных первоначальных инвестиций. Эти затраты включают стоимость проектирования, строительства, лицензирования и закупки оборудования. Да, начальные капитальные вложения могут быть высокими, что может в краткосрочной перспективе может привести к увеличению тарифов на электроэнергию, однако, в долгосрочной перспективе АЭС могут способствовать снижению этих тарифов на электроэнергию благодаря низким эксплуатационным затратам, стабильным ценам на топливо и продолжительному сроку службы станции. Стабильная и предсказуемая стоимость производства электроэнергии от АЭС, уверен, приведет к стабилизации тарифов для потребителей, а в последующем к их снижению, — пояснил Хайрушев.

Эксплуатация АЭС позволит распределить амортизационные затраты на длительный период, что может снизить стоимость электроэнергии для потребителей.

О том, какие еще выгоды может принести строительство АЭС, читайте здесь.