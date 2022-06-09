9 Июня 2022 19:07

АЭС будут строить в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков уточнил место, где планируется строительство атомной электростанции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Провели межведомственную комиссию не по конкретному месту, а по региону размещения. Это все-таки регион озера Балхаш. Это в районе поселка Улкен Алматинской области. Регион размещения мы определили», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах после пленарного заседания Совета иностранных инвесторов.

Теперь, по его словам, нужно изучить ряд аспектов, связанных со строительством АЭС.

«Нужно в этом году провести работы по изучению тех нюансов, о которых я неоднократно говорил. Они связаны с геологией, с водой, с экологией. После этого уже конкретно координаты будут известны. Потом к ним начнется привязка расчетов, но для того, чтобы расчеты провести, нужно технологию определить. Технологию мы будем определять уже в следующем году», - заключил министр.

Как сообщил ранее Глава государства, место для строительства АЭС уже определено.

«Наша страна занимает первое место в мире по добыче природного урана, располагает собственным производством компонентов ядерного топлива и имеет соответствующие возможности для обогащения урана. В данный момент мы определились с местом расположения АЭС и изучаем технологии от потенциальных поставщиков», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.