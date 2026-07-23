Аэротакси впервые испытают в небе над Астаной

Над городом поднимется электрическое воздушное судно вертикального взлета и посадки (eVTOL). Для демонстрации выбрали модель AutoFlight Prosperity, рассчитанную на одного пилота и пять пассажиров. Она развивает скорость до 200 км/ч и может преодолеть до 200 километров.

Полет в Астане запланирован 24 июля на 9:00 на территории ипподрома «Қазанат». При этом организаторы предупреждают, что дата и время могут измениться, если погодные условия ухудшатся.

Первые демонстрационные полеты eVTOL в Казахстане состоялись в мае 2026 года в Алатау.

Напомним, в июне в Казахстане вступил в силу закон, регулирующие развитие аэротакси, eVTOL и беспилотной авиации.

Впервые в Казахстане испытали аэротакси 19 мая в городе Алатау на территории первого в стране вертипорта.