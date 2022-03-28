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Аэропорту Уральска присвоили имя Маншук Маметовой

Автор:  
Арайлым Мұрат
28 Марта 2022, 12:01
Аэропорту Уральска присвоили имя Маншук Маметовой

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Международному аэропорту Уральска присвоили имя Героя Советского союза Маншук Маметовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления по развитию языков ЗКО, указ о присвоении аэропорту имени Маншук Маметовой вышел 18 марта.

Указ введён в действие со дня подписания.

Маншук Маметова – уроженка Уральской области (ныне ЗКО), участница Великой Отечественной войны. Она служила в Красной армии пулеметчицей. Погибла осенью 1943 года, уничтожив в последнем бою более 70 противников. Ей было посмертно присвоено звание Героя Советского союза.

Ранее сообщалось , что аэропорт Уральска переименуют в честь Маншук Маметовой. Соответствующее решение было принято на сессии областного маслихата.


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