Аэропорту Аркалыка присвоят имя Мыржакыпа Дулатова
Имя выдающегося общественного деятеля Мыржакыпа Дулатова будет присвоено аэропорту города Аркалык, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом стало известно во время ярмарки вакансий, прошедшей в городе.
Как сообщил заместитель председателя правления АО «Международный аэропорт Костанай имени Ахмета Байтурсынулы» Жаслан Искаков, с февраля текущего года он вступает в должность директора вновь созданного филиала — Аркалыкского городского аэропорта, который будет носить имя Мыржакыпа Дулатова.
Отмечается, что присвоение имени выдающегося общественного деятеля станет важным шагом в деле сохранения исторической памяти и духовной модернизации региона. Решение направлено на увековечивание вклада представителей движения Алаш в развитие казахской государственности и национального самосознания.
Ранее стало известно, что аэропорт восстановят в Аркалыке: о реконструкции аэропорта говорил на встрече с населением экс-министр транспорта Марат Карабаев. Позже стал известен подрядчик по строительству воздушной гавани.
О том, в каких направлениях будут летать самолеты, можно прочитать здесь.