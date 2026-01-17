РУ
    19:52, 16 Январь 2026

    Аэропорту Аркалыка присвоят имя Мыржакыпа Дулатова

    Имя выдающегося общественного деятеля Мыржакыпа Дулатова будет присвоено аэропорту города Аркалык, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мыржакып Дулатов
    Фото: Wikipedia

    Об этом стало известно во время ярмарки вакансий, прошедшей в городе.

    Как сообщил заместитель председателя правления АО «Международный аэропорт Костанай имени Ахмета Байтурсынулы» Жаслан Искаков, с февраля текущего года он вступает в должность директора вновь созданного филиала — Аркалыкского городского аэропорта, который будет носить имя Мыржакыпа Дулатова.

    Отмечается, что присвоение имени выдающегося общественного деятеля станет важным шагом в деле сохранения исторической памяти и духовной модернизации региона. Решение направлено на увековечивание вклада представителей движения Алаш в развитие казахской государственности и национального самосознания.

    Ранее стало известно, что аэропорт восстановят в Аркалыке: о реконструкции аэропорта говорил на встрече с населением экс-министр транспорта Марат Карабаев. Позже стал известен подрядчик по строительству воздушной гавани.

    О том, в каких направлениях будут летать самолеты, можно прочитать здесь.

    Теги:
    Аркалык Аэропорт Алаш-Орда
    Дарья Аверченко
    Автор
