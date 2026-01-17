Аэропорту Аркалыка присвоят имя Мыржакыпа Дулатова

Об этом стало известно во время ярмарки вакансий, прошедшей в городе.

Как сообщил заместитель председателя правления АО «Международный аэропорт Костанай имени Ахмета Байтурсынулы» Жаслан Искаков, с февраля текущего года он вступает в должность директора вновь созданного филиала — Аркалыкского городского аэропорта, который будет носить имя Мыржакыпа Дулатова.

Отмечается, что присвоение имени выдающегося общественного деятеля станет важным шагом в деле сохранения исторической памяти и духовной модернизации региона. Решение направлено на увековечивание вклада представителей движения Алаш в развитие казахской государственности и национального самосознания.

Ранее стало известно, что аэропорт восстановят в Аркалыке: о реконструкции аэропорта говорил на встрече с населением экс-министр транспорта Марат Карабаев. Позже стал известен подрядчик по строительству воздушной гавани.

О том, в каких направлениях будут летать самолеты, можно прочитать здесь.