Аэропорт в курортной зоне Кендерли откроют в конце этого года

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на заседании Правительства доложил о ходе строительства нового аэропорта в курортной зоне Кендерли, передает корреспондент агентства Kazinform.

Объект возводится в Каракиянском районе в 13 км от побережья Каспийского моря и охватывает площадь 599 гектаров.

По словам акима, общая стоимость проекта составляет 56,9 млрд тенге, из которых к настоящему моменту уже освоено 19,9 млрд тенге.

На строительной площадке в круглосуточном режиме задействовано 215 рабочих и 122 единицы специализированной техники — общий объем выполнения строительных работ уже достиг 32%. Согласно утвержденному графику, запуск аэропорта запланирован на IV квартал текущего года.

— На первом этапе строится взлетно-посадочная полоса длиной 2200 метров, способная принимать воздушные суда типов Q-400, ATR и CRJ. На следующем этапе инфраструктура будет расширена и будет обеспечена возможность приема лайнеров Airbus A320 и Boeing 737. Планируется открытие 9 новых авиамаршрутов, включая международные и внутренние направления, — сообщил Нурдаулет Килыбай.

Ранее сроки запуска аэропорта в Кендерли озвучил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев. В апреле этого года он сообщил, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.