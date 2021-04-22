Аэропорт в Урджаре закроют на реконструкцию взлетно-посадочной полосы

УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - С 1 мая аэропорт в Урджаре закрывается на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, передает МИА «Казинформ».

« В целях обеспечения транспортной доступности побережья озера Алаколь акимат Урджарского района ВКО с прошлого года реализует проект по реконструкции и удлинению взлетно-посадочной полосы, а также установки светосигнального оборудование в аэропорту села Урджар. Средства для реализации проекта в размере 4,7 млрд тенге выделены по линии Дорожной карты занятости. Завершить проект планируется до конца текущего года. Следует отметить, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Урджар не проводился с момента начала его эксплуатации в 2008 году. Затягивание сроков проведения реконструкции может сказаться на безопасности полетов. После модернизации аэропорт села Урджар сможет принимать современные реактивные и турбовинтовые ВС Embraer 190, BombardierQ-400, CRJ-200, в том числе в ночное время суток. Это позволит увеличить поток туристов воздушным транспортом на побережье озера Алаколь в последующие летние сезоны», - сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития в Telegram .

Как отметили в ведомстве, в связи с закрытием аэропорта Урджар АО НК «КТЖ» увеличит в текущем году количество поездов и прицепных дополнительных вагонов в направлении озера Алаколь.

Для обеспечения транспортной доступности побережья озера для туристов акимат Восточно-Казахстанской области также планирует увеличить количество автобусных маршрутов.