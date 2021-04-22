РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:30, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Аэропорт в Урджаре закроют на реконструкцию взлетно-посадочной полосы

    None
    None
    УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - С 1 мая аэропорт в Урджаре закрывается на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, передает МИА «Казинформ».

    « В целях обеспечения транспортной доступности побережья озера Алаколь акимат Урджарского района ВКО с прошлого года реализует проект по реконструкции и удлинению взлетно-посадочной полосы, а также установки светосигнального оборудование в аэропорту села Урджар. Средства для реализации проекта в размере 4,7 млрд тенге выделены по линии Дорожной карты занятости. Завершить проект планируется до конца текущего года. Следует отметить, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Урджар не проводился с момента начала его эксплуатации в 2008 году. Затягивание сроков проведения реконструкции может сказаться на безопасности полетов. После модернизации аэропорт села Урджар сможет принимать современные реактивные и турбовинтовые ВС Embraer 190, BombardierQ-400, CRJ-200, в том числе в ночное время суток. Это позволит увеличить поток туристов воздушным транспортом на побережье озера Алаколь в последующие летние сезоны», - сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития в Telegram .

    Как отметили в ведомстве, в связи с закрытием аэропорта Урджар АО НК «КТЖ» увеличит в текущем году количество поездов и прицепных дополнительных вагонов в направлении озера Алаколь.
    Для обеспечения транспортной доступности побережья озера для туристов акимат Восточно-Казахстанской области также планирует увеличить количество автобусных маршрутов.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Транспорт Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Сегодня, 22:28
    Детям раздали просроченный йогурт в школе Алматинской области: директор наказан
    Сегодня, 22:13
    4,3 млрд получат актюбинцы от фонда «Қазақстан халқына»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!