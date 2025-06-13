РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:08, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Аэропорт Усть-Каменогорска ответил на обвинения в ценовом сговоре

    В АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» прокомментировали ситуацию о якобы выявленных нарушениях антимонопольного законодательства, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В Усть-Каменогорске аэропорт заподозрили в завышении цен на авиатопливо
    Фото: wikipedia.org

    В Информационном центре ВКО заявили, что говорить о факте правонарушения преждевременно.

    Накануне сообщалось о начале антимонопольного расследования в отношении АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» по подозрению в установлении монопольно высоких цен на авиатопливо.

    Поводом для проверки стали итоги внепланового анализа за 2022–2024 годы, включая январь 2025-го. В Агентстве по защите и развитию конкуренции отметили, что были выявлены признаки нарушения статьи 174 Предпринимательского кодекса РК.

    В ответ на это в компании пояснили, что проверка со стороны АЗРК по ВКО в настоящее время продолжается, и срок её проведения истекает только 19 августа 2025 года.

    «Документы по реализации авиатоплива были запрошены в рамках официальной проверки, назначенной приказом руководителя ведомства. На текущий момент АО „Аэропорт Усть-Каменогорск“ не уведомлено о результатах проверки, заключение АЗРК по ВКО не предоставлено, что делает преждевременными любые выводы о наличии нарушений», — сообщили в инфоцентре.

    В компании подчеркнули, что публикации, содержащие утверждения о якобы выявленных нарушениях, не соответствуют действительности и могут повлиять на деловую репутацию предприятия.

    «Мы призываем коллег в медиапространстве основываться исключительно на официальных данных. За распространение недостоверных сведений предусмотрена административная и уголовная ответственность», — говорится в официальном релизе.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Усть-Каменогорск
    Анеля Касымова
    Анеля Касымова
    Автор
    Сейчас читают