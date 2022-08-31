Аэропорт столицы применяет современное оборудование для отпугивания птиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Массовые перелеты птиц через аэродром наблюдаются с апреля по октябрь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного аэропорта, поясняя участившиеся случаи попадания пернатых в двигатели самолетов.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, сегодня все современные аэропорты имеют орнитологические службы, которые занимаются орнитологической безопасностью и контролем птиц на территории. Способов отпугивать птиц от аэродромов множество, и применяют их обычно в комплексе для максимального эффекта.

В АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» существует отдел орнитологии, который входит в состав Инспекции по безопасности полетов.

«Основными задачами отдела орнитологии является контроль за живой природой и условиями на аэродроме в целях минимизирования рисков столкновения воздушных судов с птицами и животными. Также мы используем наиболее эффективные средств отпугивания птиц и животных на территории аэродрома. Конечно же, взаимодействие с государственными органами по вопросам исключения условий, благоприятных для обитания птиц и животных в районе аэродрома, тоже входит в нашу компетенцию», - говорит руководитель инспекции безопасности полетов Арман Абжанов.

Отпугивание птиц и животных осуществляется специалистами орнитологами совместно с инспекторами Службы авиационной безопасности. Орнитологическое оборудование установлено согласно схеме расположения орнитологического оборудования.

«Радиус действия орнитологического оборудования полностью покрывает летное поле аэродрома. Массовые перелеты птиц через аэродром наблюдаются в апреле – октябре, в связи с наличием озера Майбалык, которое является кормовой базой для водных и околоводных птиц (преимущественно утки, чайки). Вместе с этим, специалисты отдела орнитологии с мая месяца текущего года работают в усиленном режиме (работают два специалиста орнитолога в смену)», - добавил Арман Абжанов.

Отдел орнитологии в своей деятельности по отпугиванию птиц и животных применяет следующее оборудование: биоакустические установки «BirdGard»; газовые пушки; механические птицеотпугиватели (МПО-1); пневматическая винтовка; шумовые пистолеты; сигнал охотника; лазерный птицеотпугиватель; оптические средства по контролю за птицами; автомобиль, оборудованный мобильной биоакустической установкой.

Как сообщалось ранее, с начала этого года на рейсах группы компаний Air Astana зафиксировано 99 случаев столкновения с птицами. Один из последних случаев произошел с рейсом Актобе-Атырау. 27 августа сообщалось о том, что в закрылок самолета авиакомпании Air Astana, летевшего из Нур-Султана в Алматы, попала птица. 23 августа на послеполетном осмотре воздушного судна, выполнившего рейс Стамбул-Алматы, обнаружены следы попадания птицы в двигатель. 18 августа авиарейс Алматы-Атырау задержался из-за обследования технического состояния борта после попадания в двигатель самолета птицы.