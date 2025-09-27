Аэропорт Шымкента получил RA3-сертификат 

Данный сертификат подтверждает соответствие аэропорта строгим требованиям Европейского Союза в сфере авиационной безопасности при обработке грузов.

Аэропорту присвоен уникальный регистрационный номер KZ/RA3/00004-01, официально внесённый в европейскую базу данных RA3. Получение данного статуса открывает для аэропорта возможность осуществлять прямые грузовые перевозки в страны ЕС без дополнительных процедур досмотра в транзитных пунктах.

Это позволит ускорить доставку и упростить логистические цепочки, снизить временные и финансовые издержки партнёров, а также повысить привлекательность города для международных авиаперевозчиков и логистических компаний.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Для Шымкента это событие имеет стратегическое значение. Новый статус укрепляет позиции аэропорта как одного из ключевых грузовых хабов Центральной Азии, расширяет возможности сотрудничества с зарубежными авиакомпаниями и открывает новые перспективы для развития внешнеэкономических связей Казахстана.

Таким образом, RA3-сертификация является важным шагом на пути интеграции Казахстана в международные транспортные и торговые коридоры, а также способствует росту инвестиционной и деловой привлекательности региона.

Кроме того, в аэропорту Шымкента построят вторую взлётно-посадочную полосу. Проект является важной частью программы по превращению аэропорта города в современный мультимодальный хаб международного уровня.

Новая полоса будет иметь протяжённость 3500 метров и ширину 60 метров. Прочность покрытия класса ПСН-80 обеспечит возможность приёма воздушных судов с высокой грузоподъёмностью.

Особое внимание уделено соответствию международным стандартам безопасности. Полоса будет оборудована системами, позволяющими принимать самолёты даже в условиях ограниченной или нулевой видимости, что значительно повысит регулярность и надёжность авиасообщений.