РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:04, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Аэропорт Шымкента получил RA3-сертификат

    Международный аэропорт Шымкента успешно прошёл процедуру сертификации и получил статус RA3 (Regulated Agent Third Country), передает агентство Kazinform.

    Аэропорт Шымкента получил RA3-сертификат 
    Фото: пресс-служба акимата Шымкента

    Данный сертификат подтверждает соответствие аэропорта строгим требованиям Европейского Союза в сфере авиационной безопасности при обработке грузов.

    Аэропорту присвоен уникальный регистрационный номер KZ/RA3/00004-01, официально внесённый в европейскую базу данных RA3. Получение данного статуса открывает для аэропорта возможность осуществлять прямые грузовые перевозки в страны ЕС без дополнительных процедур досмотра в транзитных пунктах. 

    Это позволит ускорить доставку и упростить логистические цепочки, снизить временные и финансовые издержки партнёров, а также повысить привлекательность города для международных авиаперевозчиков и логистических компаний.

    Аэропорт Шымкента получил RA3-сертификат 
    Фото: пресс-служба акимата Шымкента

    Для Шымкента это событие имеет стратегическое значение. Новый статус укрепляет позиции аэропорта как одного из ключевых грузовых хабов Центральной Азии, расширяет возможности сотрудничества с зарубежными авиакомпаниями и открывает новые перспективы для развития внешнеэкономических связей Казахстана.

    Таким образом, RA3-сертификация является важным шагом на пути интеграции Казахстана в международные транспортные и торговые коридоры, а также способствует росту инвестиционной и деловой привлекательности региона.

    Кроме того, в аэропорту Шымкента построят вторую взлётно-посадочную полосу. Проект является важной частью программы по превращению аэропорта города в современный мультимодальный хаб международного уровня.

    Новая полоса будет иметь протяжённость 3500 метров и ширину 60 метров. Прочность покрытия класса ПСН-80 обеспечит возможность приёма воздушных судов с высокой грузоподъёмностью.

    Особое внимание уделено соответствию международным стандартам безопасности. Полоса будет оборудована системами, позволяющими принимать самолёты даже в условиях ограниченной или нулевой видимости, что значительно повысит регулярность и надёжность авиасообщений.

    Теги:
    Шымкент Акимат Аэропорт
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают